Kedd reggeltől kezdve egyre több olyan videó került fel a netre, ukrán újságok és politikusok oldalaira, amely a szimbolikus és logisztikai jelentőségű Krími híd jelentős pusztulását mutatja.

Volodomir Zelenszkij később megerősítette a világ legjobban védett hídja ellen intézett csapások sikerességét, és köszönetet mondott a titkosszolgálatnak, a hadseregnek és a harcosoknak „az infrastruktúránk elleni orosz támadásokra adott válaszként végrehajtott, példátlan műveletért”.

Az ukrán titkosszolgálat által közzétett képen a híd egy jelentős része már a vízben Fotó: HANDOUT/AFP

„Ma mindenki láthatja a következményeket az orosz területről az ukrán Krímbe vezető fő katonai átkelőhelyen. [A Krím-félszigetet Oroszország még 2014-ben szállta meg, de Ukrajna nyilván a magáénak tekinti.] Ez egy több héten át előkészített művelet hetedik szakaszának eredménye, amelyet az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat dolgozott ki és koordinált az Ukrajnai Fegyveres Erők főparancsnokságával együttműködve. Harcosaink a végső cél felé vezető úton fokozatosan megsemmisítették a légvédelmi rendszereket, a radarokat, az elektronikus hadviselési berendezéseket és más kijelölt célpontokat. (...) Ma, a kulcsfontosságú szakaszban a Paljanica drónok kivételesen jól teljesítettek, a híd közúti szakaszát támadták meg, míg a Neptun rakéták, a Ruta drónok és az FP-5-ösök a vasúti szakaszt. A Flamingo rakéták segítségével katonáink precíziós csapást hajtottak végre – és a kommunikációs felkapcsolás a legutolsó másodpercekig hibátlanul működött.”

Ahogy arról előző cikkünkben írtunk, ukrán kommentátorok szerint a vízbe zuhant acélív nem pótolható könnyen. A híd lezárása azt jelenti, hogy a Krímről érkező forgalom csak Ukrajna megszállt déli sávján keresztül tudja elhagyni a félszigetet, ahol az ukrán drónok könnyen elérik őket. Úgy tűnik a képek alapján, hogy a törmelék elzárta a híd alatt húzódó fő hajózható útvonalat is. Ráadásul az ukrán fegyveres erők megakadályozhatják a helyreállítási munkálatok elvégzését.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt mondta, helyre fogják állítani a hidat. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított, miután a létesítményben „szerkezeti károsodás” történt. Ennek mértékét a hatóság nem nevezte meg.

Zelenszkij emlékeztetett, „Oroszország nap mint nap támadja infrastruktúránkat, beleértve a zaporizzsjai, dnyiprói, kijevi és odesszai hidakat is. Helyreállítjuk az infrastruktúránkat. De egyúttal emlékeztetjük Oroszországot arra is, hogy a háború mindig oda tér vissza, ahonnan kiindult. Ukrajna védelmi képességei erősek, és azok is maradnak, és soha nem hagyjuk megválaszolatlanul a városaink és népünk ellen elkövetett terrort.”

Az ukrán elnök szerint ők ajánlottak Oroszországnak lépéseket a feszültség enyhítésére, de a Kreml minden javaslatot hangos elutasítással fogadott.