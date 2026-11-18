November 19-én jelenik meg minden idők egyik legjobban várt videojátéka, a Grand Theft Auto VI. De akkor miért írjuk azt a címben, hogy már megjelent?

A játék mindenhol helyi idő szerint éjfélkor válik elérhetővé, így először az új-zélandiak, ausztrálok és egyéb távol-keleti országok lakói próbálhatják ki, ahol már csütörtök van, amíg nálunk még csak szerda. A PlayStation platformon szigorúan ragaszkodnak is ehhez az elképzeléshez, viszont akinek Xbox Series X/S konzolja van, egy kis trükkel átállíthatja a készüléke időzónáját, így a világ bármely pontján hamarabb indíthatja el a régóta várt játékot.

Fotó: ARUN SANKAR/AFP

Így pár órája megjelentek az első videók és elindultak az élő gameplayek is a közösségi médiás és videómegosztó oldalakon, szóval aki szeretné elkerülni a spoilereket, óvatosan internetezzen a következő pár órában. Az új-zélandi megjelenéssel egy időben járt le a nemzetközi tesztcikkek és kritikák embargója is, a Metacritic oldalán jelenleg egy 1998-as Zelda játékkal holtversenyben, 99 ponttal minden idők legjobb játékának tartják.

A Game Informer szerint a Rockstar Games játéka egy monumentális teljesítmény a történetmesélés, a játékmenet és a tartalom gazdagsága terén is, a Screen Rant szerzője szerint az új játék minden ígéretét teljesítette.

A francia IGN azt írja, hogy a GTA VI sok szempontból minden idők legjobb játéka, és vigyázzunk, hogy más játékoktól ne várjuk el ugyanazt a minőséget és részletgazdagságot, ugyanis ezzel a Rockstar nem egy új standardot állított fel a videojátékok piacán, hanem azt mutatta meg, mi a maximum, amit ebből a médiumból ki lehet hozni.

Fotó: Rockstar Games

A Vice cikke megjegyzi, hogy az ilyen szórakoztatóipari termékek nagyon ritkán érnek fel ahhoz a hype-hoz, ami előtte kialakul körülöttük, de szerintük a Grand Theft Auto VI nemcsak minden idők legjobb Rockstar játéka, de egyben a leglenyűgözőbb nyílt világú játék is valaha, amire megérte 13 évet várni.

Szóval nagyon izgalmas idők elé nézünk, a 444-en holnap délelőtt pedig élő közvetítéssel jelentkezünk Vice Cityből. Addig is olvasóink figyelmébe ajánljuk GTA-kisokos videónkat, amiből kiderül, mi tartott ennyi ideig a fejlesztésen, és hogyan lett ekkora popkulturális esemény a Grand Theft Auto-sorozat legújabb részének megjelenése: