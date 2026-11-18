Magyar Péter alig egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálása mellett eltörlik a szívhangrendeletet, lépéseket tesznek a menstruációs szegénység ellen, keményebben lépnek fel a párkapcsolati erőszak ellen és eltörlik a sürgősségi fogamzásgátló, vagyis a köznyelvben esemény utáni néven futó tabletta vénykötelességét.

Talán utóbbi szólította meg leginkább a népet és az országgyűlés tagjait is, köztük az olyan, hangosabb fideszeseket, mint Takács Péter, aki azonnal amiatt kezdett aggódni, hogy a 14 éves lányok ezentúl úgy ehetik az esemény utáni tablettát, mint a cukrot. Miután Magyar Péter mindezek után a rádióban, majd a parlamentben is megemlítette, hogy egyszer nagyon fiatalon neki is szüksége volt esemény utáni tablettára, egy másik fideszes, Németh Balázs is úgy érezte, itt az ideje erősebben megnyilvánulni a témában, így legyártotta az alábbi képet, amit saját posztja alá szúrt be kommentként. (Frissítés: ezen cikk élesedése után Németh Balázs törölte a kommentjét.)

Fotó: Facebook

A képen egy AI-generált Magyar Péter látható, amint egy nagyon lenge, rózsaszín ruhában, karikafülbevalóval és kistáskával a hóna alatt szorongatja a ruhája alját, és zárja össze a lábát, mintha pisilnie kéne(?) fájna valamije(?) – nem tudni, mire gondolt itt a költő. Mindenesetre a lényeg, hogy a Németh Balázs által megosztott kép nőként ábrázolja Magyar Pétert, amint egy nőgyógyászati rendelő előtt várakozik, hogy esemény utáni tablettát írasson fel magának.

Szóval, ha jól értelmezem ezt a képet, Németh Balázs szerint abszurd, hogy Magyar Péter férfiként képes volt úgy fogalmazni, hogy szüksége volt esemény utáni tablettára. Ezek szerint Németh Balázs úgy gondolja, kizárólag egy nő felelőssége és érdeke a sürgősségi fogamzásgátlás, ezt mindenképpen egyedül a nőnek kell intéznie, egyedül ő tehet arról, ha van esély arra, hogy akarata/szándéka ellenére teherbe eshetett. És egyébként is, egy ilyen nő természetesen csakis ócska prosti lehet, legalábbis úgy sejtem, Németh Balázs erre próbált utalni ezzel a rózsaszín ruhával és a hozzá tartozó kiegészítőkkel, ami szintén ultrasúlyos, de már egy másik téma.

Tizenöt évvel ezelőtt én is megtapasztaltam, milyen bulis dolog ez a sürgősségi fogamzásgátlás, én viszont voltam olyan szerencsés, hogy nem egyedül kellett végigszívnom ezt a helyzetet. Legalábbis a recept, majd a gyógyszer megszerzését. A mellékhatásokkal járó kellemetlenségeket és az alázást viszont már csak én kaptam. Pedig ha jól értem Németh Balázs képét, már a recept megszerzését is egyedül kellett volna intéznem, ha már merészeltem nőnek születni, működő petefészkekkel.

Pedig tizenöt évvel ezelőtt ketten szerepeltünk ebben a sztoriban. Nem rajtam múlt és nem is a srácon. Felelősségteljes felnőtt emberek voltunk és védekeztünk, de mint kiderült, nem csak a filmekben fordul elő, hogy elszakad a gumi.

Elkísért a kórházba, ahol szerencsére nem kínoztak sokat, gyorsan megírták a receptet, egy közeli patikában kiváltottuk az esemény utánit, a srác pedig ragaszkodott hozzá, hogy kifizeti. Bőven ebédidő volt, ezért beültünk egy pizzériába, a hatalmas hangulatnak köszönhetően néma csendben megettünk egy pizzát, majd felültem a buszra, hazamentem, bevettem a tablettát, és mint minden tisztességes 27 éves, este elmentem bulizni. Egy órával később már az ügyeletre rohantam, miután a fél arcomat vörös kiütések lepték el.

Épphogy nem törölte belém a lábát az orvos, miután elmondtam neki, hogy arra gyanakszom, ez egy csúnya allergiás reakció az esemény utáni tablettára. Először lebaszott úgy általánosságban, aztán azért is, hogy emiatt felébresztettem, majd hazaküldött azzal, hogy nincs semmi bajom, mert ha komoly lenne a reakció, már rég megfulladtam volna.

Másra sem vágytam azután a nap után.

Délelőtt, amikor szembejött Németh Balázs viccesnek szánt kommentje, mérgemben ezt gyorsan megosztottam Instagramon is, ahol többen rámírtak, hogy bátor vagyok, hogy ezt meg tudtam írni. Őszintén csodálkoztam a reakciókon, mert nincsen ebben semmi, ami ciki vagy szégyellnivaló lenne, aminek a nyilvánosság elé tárásához hatalmas erőre, bátorságra vagy lélekjelenlétre lenne szükség.

Nem érzem bátorságnak, hogy megosztottam egy régi történetet arról, hogy hoztam egy felelősségteljes döntést. Egy döntést, hogy 27 évesen, amikor egyedülállóként éheztem egy alulfűtött albérletben a grafikusi fizetésemből, nem kockáztattam meg, hogy egy baleset miatt akár teherbe is eshetek.