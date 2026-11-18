Szerda reggel az Exilenova+ Telegram-csatorna közzétett egy videót, amin az ukránok által kedden eltalált Krími híd látható. A felvételt a híd vasúti részén haladó vonatról készítették. Jól látszik rajta, mekkora rész hiányzik a híd közúti részéből.

Az Oroszországot a megszállt Krím-félszigettel összekötő híd fontos logisztikai szerepet tölt be, a világ legjobban védett hídjaként is emlegetik. A műtárgyat a hétfőről keddre virradó éjszaka során támadták az ukránok Neptun és Flamingo rakétákkal, valamint Ruta drónokkal és FP-5-ösökkel. A támadás után a híd egyik acélívje a vízbe zuhant.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt mondta, helyreállítják a hidat. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított, miután a létesítményben „szerkezeti károsodás” történt. Ennek mértékét a hatóság nem nevezte meg. (via Meduza)