Öt nappal azután, hogy körözni kezdték Matolcsy Ádám üzlettársát, a Honvédelmi Minisztérium egyik háttérintézménye több száz millió forintért rendelt bútorokat az MNB-ügyben nemzetközi körözés alatt álló Stofa György cégétől – írja a 24.hu.

A Stofa érdekeltségében álló Gyulai „Fafém” Bútor Zrt.-vel bruttó 661 millió forint értékben szerződött a minisztérium védelemgazdasági hivatala, öt nappal azután, hogy Stofa – és Matolcsy Ádám – ellen elfogatóparancsot adtak ki Magyarországon, és egy nappal azelőtt, hogy a nemzetközi elfogatóparancs megszületett.

A beszerzést a Fidesz-kormány idején kötött keretmegállapodás részeként hajtják végre. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) ugyanis nettó 50 milliárd forintos keretösszegű közbeszerzést bonyolított le az állami intézmények irodabútor-ellátására, a kétéves keretmegállapodást azzal indokolták, hogy az állami szervezeteknek ne kelljen minden bútorbeszerzéshez külön közbeszerzési eljárást indítaniuk.

A 24 arról ír azonban, hogy a szóban forgó beszerzés úgynevezett verseny-újranyitásos eljárás volt, melynek lényege, hogy a keretmegállapodásban nyertes cégektől ismét ajánlatot kérnek a konkrét beszerzésekre, megversenyeztetik őket, és ennek alapján választják ki a nyertest. Így a lap szerint legalább a szerződéskötéskor feltűnhetett volna, hogy körözött személy a másik cég tulajdonosa.

A védelemgazdasági hivatal a körözött Stofa vállalata mellett 731 millió forint értékben szerződést kötött Szentgyörgyi Gábor érdekeltségével is, aki korábban ifj. Orbán Győzőnek (a volt miniszterelnök testvérének) a birkózótársa volt a 24.hu szerint.

Aki szeretne jobban képbe kerülni az MNB-üggyel és Stofa György kalandjaival kapcsolatban, annak ezt a podcastot ajánlom.