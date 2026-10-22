Ez volt Matolcsyék legpofátlanabb és legbénább manővere

Letartóztatások és nyomozások mutatják meg, milyen rendszerben éltünk

Az elmúlt hónapok leghangosabb botrányaiban van egy közös elem: arról szólnak, hogyan nőtt össze állam és párt Orbán Viktor rendszerében. A választások óta pedig újra és újra felmerül a kérdés: kormány- vagy rendszerváltás történt Magyarországon? A Közért különkiadása ezt a témát járja körül.