A Kúria kimondta, hogy Pilis város önkormányzata törvényellenesen tiltotta meg, hogy büntetett előéletűek költözzenek a településre, és a beköltözők vagyoni helyzetéhez kötötte a lakcímlétesítést. A legfelsőbb bírói fórum ezért megsemmisítette a város 2025-ben hozott, a település önazonossága védelméről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezéseit.

László Attila, Pilis mi hazánkos polgármestere közleményében azt írta, hogy az önkormányzat ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joga viszont megmaradt. A város önazonosság-védelmi rendelete tehát nem szűnt meg.

„A pilisi önazonosság-védelmi rendeletet nem öncélúan alkottuk meg. Célunk kezdettől fogva a helyi lakosság érdekeinek, biztonságának és a közösség értékeinek védelme volt. Természetesen tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a Kúria jogilag kötelező döntését, ugyanakkor fenntartjuk szakmai és elvi egyet nem értésünket.”

László Attila Fotó: Németh Dániel/444

Pilis önkormányzata 2025 augusztusában alkotta meg a rendeletet, ami előírta, hogy az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők sem költözhetnek a városba. A jogszabály további feltételeket is támasztott, például rendszeres, minimálbért elérő jövedelemmel kellett rendelkeznie a beköltözőnek.

A rendelet miatt a Pest megyei kormányhivatal idén adott ki törvényességi felhívást. Miután a pilis képviselő-testület nem értett egyet a hivatal felhívásával, a javasolt módosításokat pedig nem hajtotta végre, az ügy a Kúriára került.

Az elmúlt években a szélsőjobb fellegvárává vált városban 2024 októberében riportoztunk.