„Egyetemünk minden munkatárásától elvárt a legszigorúbb szakmai és orvosetikai normák betartása, amelyek az online térben is tárgyilagos, mértéktartó és az emberi méltóságot tiszteletben tartó kommunikációt írnak elő” – írta csütörtöki közleményében a Semmelweis Egyetem. Ebben munkatársuk, Kuroli Enikő bőrgyógyász Facebook-tartalmaira reagáltak, amelyekben a szakorvos Magyar Péter miniszterelnökbe kötött bele.
Azt írták: „Munkatársunk a bejegyzést törölte, nyilvános helyreigazítást tett közzé, és elnézést kért az érintettektől. A felvilágosító szándék ellenére a forma és a személyeskedő hangnem miatt az egyetem nem tud azonosulni a közléssel, és elnézést kér a történtek miatt.” Felhívták a figyelmet arra is, hogy Kuroli saját közösségi oldalán közzétett, utóbb törölt megnyilvánulása magánvélemény volt, amely nem tükrözi az intézmény hivatalos álláspontját.
„Az a 18 éves fiatalember, aki óvszer nélkül együtt van egy vele hasonló korú lánnyal, az FELELŐTLEN!” – közölte Kuroli korábban Magyar 1999-es visszaemlékezéséről, amikor a miniszterelnök elmondása szerint 18 éves korában akkori párjának is szüksége volt arra, hogy esemény utáni tablettát vegyen be. A miniszterelnök később közölte: használt óvszert, de az kiszakadt. Később Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is bocsánatkérést várt el az orvostól, amit meg is adott Kuroli.
„Ebben az ügyben az eredeti bejegyzés nyilvános pontosítását tartanám helyénvalónak most” – üzente a miniszter a Semmelweis főorvosának, aki kifakadt Magyar Péter óvszerhasználati szokásai miatt.
Kuroli búcsúzóul további jó egészséget kívánt mindenkinek.
A miniszterelnököt felháborította, hogy a Semmelweis Egyetem főorvosa előbb nyilvánosan lecseszte, amiért Magyar 18 évesen szerinte biztosan nem húzott óvszert, majd kommentben kezdte kérdezgetni a 27 évvel ezelőtti szex legintimebb részleteiről. Majd válaszolás közben mégis elárulta, hogyan történt.