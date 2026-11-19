„Egyetemünk minden munkatárásától elvárt a legszigorúbb szakmai és orvosetikai normák betartása, amelyek az online térben is tárgyilagos, mértéktartó és az emberi méltóságot tiszteletben tartó kommunikációt írnak elő” – írta csütörtöki közleményében a Semmelweis Egyetem. Ebben munkatársuk, Kuroli Enikő bőrgyógyász Facebook-tartalmaira reagáltak, amelyekben a szakorvos Magyar Péter miniszterelnökbe kötött bele.

Azt írták: „Munkatársunk a bejegyzést törölte, nyilvános helyreigazítást tett közzé, és elnézést kért az érintettektől. A felvilágosító szándék ellenére a forma és a személyeskedő hangnem miatt az egyetem nem tud azonosulni a közléssel, és elnézést kér a történtek miatt.” Felhívták a figyelmet arra is, hogy Kuroli saját közösségi oldalán közzétett, utóbb törölt megnyilvánulása magánvélemény volt, amely nem tükrözi az intézmény hivatalos álláspontját.

Semmelweis Egyetem fényfelirat az intézmény Nagyváradi téri épületén a Semmelweis-nap előestéjén, 2020. június 30-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„Az a 18 éves fiatalember, aki óvszer nélkül együtt van egy vele hasonló korú lánnyal, az FELELŐTLEN!” – közölte Kuroli korábban Magyar 1999-es visszaemlékezéséről, amikor a miniszterelnök elmondása szerint 18 éves korában akkori párjának is szüksége volt arra, hogy esemény utáni tablettát vegyen be. A miniszterelnök később közölte: használt óvszert, de az kiszakadt. Később Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is bocsánatkérést várt el az orvostól, amit meg is adott Kuroli.