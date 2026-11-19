„Elnézést kérek, nem állt szándékomban senki legbelsőbb magánügyeiben kutakodni, a megalázás és a bántalmazás pedig még ennél is távolabb áll tőlem” – írta a Facebookon Kuroli Enikő, a Semmelweis bőrgyógyásza, miután a szerdai nap legforróbb sztorija váratlanul az lett, hogy kommentben és posztban támadta be Magyar Pétert általa vélt óvszerhasználati szokásai miatt, miután a miniszterelnök megosztotta, hogy 27 évvel ezelőtt akkori párjával nekik is volt szükségük esemény utáni tablettára.

Előzőleg Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is bocsánatkérésre biztatta a doktornőt, amiért többek között azt írta: „Az a 18 éves fiatalember, aki óvszer nélkül együtt van egy vele hasonló korú lánnyal, az FELELŐTLEN!” A miniszterelnök később közölte: használt óvszert az eset során, csak kiszakadt. Hegedűs a posztjában így reagált: „Ebben az ügyben az eredeti bejegyzés nyilvános pontosítását tartanám helyénvalónak most. Minden orvostól azt várom, hogy a közösségi médiában is jelölje, ha valamit csak feltételez, és ha a közlése félrevezető benyomást keltett, ugyanazon a felületen tegye helyre, az érintettektől kérjen őszinte bocsánatot.”

Kuroli most azt írta: „Elnézést kérek, hogy a mai bejegyzésemben olyan idézetet tettem közzé, mely azt a látszatot keltette, hogy a tényeken alapuló szakmai véleményem az érintett személyes történetéhez kapcsolódik.” Hozzátette azt is: „Bízom abban, hogy munkahelyem, a Semmelweis Egyetem jó hírnevét, az egyetemek rangsorában elfoglalt előkelő pozícióját, a betegeink bizalmát a hibám semmilyen módon nem csorbítja!” Posztját azzal zárta, hogy további jó egészséget kívánt mindenkinek, majd még egyszer leírta, hogy sajnálja a dolgot.