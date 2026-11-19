„Az emberek joggal várják el, hogy az orvosok a legszemélyesebb egészségügyi kérdéseiket is tapintattal kezeljék. Ez az elvárás a közösségi médiában is érvényes. Ebben az ügyben az eredeti bejegyzés nyilvános pontosítását tartanám helyénvalónak most. Minden orvostól azt várom, hogy a közösségi médiában is jelölje, ha valamit csak feltételez, és ha a közlése félrevezető benyomást keltett, ugyanazon a felületen tegye helyre, az érintettektől kérjen őszinte bocsánatot”

– írta a Facebookon Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, miután Dr. Kuroli Enikő patológus és bőrgyógyász szakorvos, aki a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján dolgozik, posztban támadta be a miniszterelnököt általa vélt óvszerhasználati szokásai miatt, majd Magyar kommentszekciójában is aktív volt.

„Az a 18 éves fiatalember, aki óvszer nélkül együtt van egy vele hasonló korú lánnyal, az FELELŐTLEN!” – mondta el Magyar 1999-es visszaemlékezéséről, amikor a miniszterelnök elmondása szerint 18 éves korában akkori párjának is szüksége volt arra, hogy esemény utáni tablettát vegyen be. A miniszterelnök később közölte: használt óvszert, csak kiszakadt.

Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs, aki korábban a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumát is elnökölte, most azt írta, hogy a „bőrgyógyász szakorvos nyilvános bejegyzése és hozzászólása több ponton eltért attól a mércétől, amelyet az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara közös állásfoglalása is rögzít”. Szerinte „a doktornőnek az ismert tényekből kellett volna kiindulnia. Esemény utáni tablettára többféle helyzetben is szükség lehet, például akkor is, ha történt védekezés, de az óvszer elszakadt. Ezt a lehetőséget figyelembe kellett volna vennie, mielőtt azt sugallta, hogy az érintett felelőtlenül járt el” – írta.

Hozzátette azt is: „A doktornő egy fociról szóló nyilvános bejegyzés alatt kérdezett rá egy régi együttlét intim részletére. Tapintatlan és aránytalan volt ezt nyilvánosan megkérdezni.” Azt is felrótta Kurolinak, hogy „megítélésem szerint a nyilvános kérdés az előzményeivel együtt megalázó helyzetbe hozta az érintettet, ezért az Orvosetikai Kódex 2.5. pontjának sérelmét is felveti”. Arra is emlékeztetett: