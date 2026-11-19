Indítványozza a Központi Nyomozó Főügyészség Matolcsy György letartóztatásának meghosszíbbítását. Közleményükben azt írták, „a kényszerintézkedés elrendelésének indokai nem változtak, ezért a nyomozó főügyészség a letartóztatásuk három hónappal történő meghosszabbítását indítványozta”.

Ezen indokok között szerepel a szökés, a bűnismétlés, valamint az eljárás meghiúsításának fokozott veszélye. A letartóztatás meghosszabbítását kérik Matolcsyn kívül még a volt jegybankelnök képviselőjére is, aki az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő kezelésében lévő Közép-európai III. Magántőkealap közötti kölcsönszerződés megkötése során járt el.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A harmadik letartóztatott, Matolcsy ügyvédje esetében viszont „a főügyészség az eljárás állására figyelemmel – a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása mellett – a lakóhelyre korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt”. Matolcsyt még októberben tartóztatták le, jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Védőügyvédje, akkor azt mondta, nem számít arra, hogy védencét le is tartóztatják.

A Matolcsy György által vezetett MNB több száz milliárdos közvagyont szervezett ki alapítványokba. Ezeknek a pénzeknek egy jó részét el is tüntették. Az ügyben az Állami Számvevőszék tett feljelentést, jelenleg hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás, gyanúsítottról azonban továbbra sem tudni – házkutatást szeptemberben tartottak a Matolcsy-körnél. Bár az első nyomozás csak tavaly indult, az MNB alapítványai körüli gyanús ügyekről a sajtó már a tízes években is rendszeresen beszámolt, tavaly a 444 mutatta be hogyan érnek össze az ügy szálai az egykori jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjánál, Somlai Bálintnál.