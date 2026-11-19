Ahogy nemrég beszámoltunk róla, harmadszor is megpróbálják eladni a Vidit, Székesfehérvár Önkormányzata november 27. 16:00-s határidővel új pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvárt működtető kft. üzletrészének értékesítésére.

Az ügyben Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András jelentkezett most friss Facebook-poszttal, amelyben így fogalmazott:

„Vidi-helyzet: Amitől tartottunk és várható is volt, bekövetkezett: eddig két érdeklődő (egy nemzetközi és egy hazai) jelzett bizonytalanságot és kért haladékot a múlt heti hírek után. (Kommentben a levelek.) A nyilvánvalóan alaptalan feljelentés, az ügyészség döntése és annak a nyomán a NAV vizsgálata érthető módon megnehezíti mind a mi dolgunkat, mint értékesítő, mind a potenciális vevők, befektetők döntését.”

Cser-Palkovics arról írt, hogy az érdeklődők minden lehetőséget megkapnak a tények megismerésére, és maguk is megbizonyosodhatnak arról, hogy a feljelentés minden alapot nélkülöz, ezért meghosszabbítják a pályázatok beadásának határidejét. (November 12-én szálltak ki a NAV nyomozói a Sóstói-stadionhoz, és iratokat, valamint adathordozókat foglaltak le. Néhány hónappal ezelőtt valaki feljelentette a székesfehérvári önkormányzatot, mert szerinte a Videoton FC tavalyi megmentése során hűtlen kezelést és költségvetési csalást követtek el.)

A polgármester szerint ha a klub jó hírében esett kár miatt meghiúsul az értékesítés, akkor a székesfehérvári önkormányzat bírósághoz fordul, és érvényesíteni fogja a kárigényét, ami szerinte több száz millió forint is lehet.