Hszi Csin-ping kínai elnök teljes nukleáris leszerelést ajánlott Donald Trumpnak és Vlagyimir Putyinnak a három szuperhatalom vezetőinek sencseni rapidrandiján, írja a Xinhua kínai állami hírügynökség. Beszámolójuk szerint Hszi arról beszélt:

„A második világháború fő győzteseiként Kínának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak határozottan védelmezniük kell a háború utáni nemzetközi rendet, érvényre kell juttatniuk az ENSZ alapító okiratának célkitűzéseit, meg kell óvniuk a második világháború során kivívott eredményeket. Az atomfegyverek Damoklész kardjaként függenek az emberiség felett. Ezeket teljes körűen be kell tiltani és fel kell számolni, végső soron pedig létre kell hozni egy atomfegyverektől mentes világot. Atomháborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni.”

Korábban azt írtuk: Hszi nagyívű kijelentésekkel sem fukarkodva beszélt arról a találkozó után, hogy az történelmi, példa nélküli, áttörő jelentőségű esemény volt, a három országnak pedig együtt kell működnie a globális kihívások kezelésében, és példát kell mutatnia a világ többi részének.