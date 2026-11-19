Elon Musk szerdán tagadta, hogy „MAGA-párti” lenne, annak ellenére, hogy 2024-ben még így fogalmazott egy Madison Square Gardenben tartott kampánygyűlésen: „Én nem egyszerűen MAGA-párti vagyok. Én sötét, gótikus MAGA-párti vagyok.”

Most már ezt mondta el a New York Timesnak a világ leggazdagabb embere: „Nem vagyok MAGA-párti.” Hozzátette: „Nem vagyok biztos benne, mit jelent a MAGA, de ha ez a Republikánus Párt bizonyos politikai irányvonalaihoz való vak ragaszkodást takar, akkor én biztosan nem tartozom ebbe a körbe.”

Azt elismerte: „kudarcnak” bizonyult, hogy legalább félmilliárd dollárt költött a republikánusok támogatására a félidős választási kampányban, és „meglehetősen ostobának” érezte magát a párt hajmeresztő bukása után. Szerinte „ez mindenképpen azt mutatja, hogy az amerikai választások nem csupán a pénzről szólnak” – magyarázta, hozzátéve: „Ha visszaforgathatnám az időt, kevesebb pénzt költöttem volna.”