Folytatja a Tisza-kormány azoknak a leveleknek a nyilvánossá tételét, amikkel azt igyekeznek bizonyítani, hogy az embercsempészés és befolyással üzérkedés gyanúja miatt előzetesben ülő Orbán Áron a miniszterelnök testvérére hivatkozva kérésekkel zargatta az illetékeseket. Velkey György államtitkár csütörtökön egy olyan levelet mutatott be, ami szerint Orbán Áron 2023 augusztusában a következőket írta az iraki nagykövetnek:

Tisztelt Nagykövet Úr, Kérek szépen egy kis segítséget a csatolmányban szereplő 16 főnek időpont javaslatban. Az itteni partnerünk részéről minden készen áll, hogy fogadják és elkezdjék a munkát a 16 fővel, utána meg valószínű lenne még 3 csoport. Előre is köszönöm a segítséget. Tisztelettel,

Orbán Áron (Miniszterelnök testvére)

Ugyanakkor az államtitkár bejegyzéséből nem derül ki, hogy a zárójeles megjegyzéssel nyomatékosított e-mail elég volt-e a vízumügyek megsürgetéséhez, ugyanis az nem derült ki, hogy válaszoltak-e bármit Orbánnak. Az államtitkár szerint „ennek a kurta levélnek a hangvételéből pedig egyáltalán nem úgy tűnik, mintha ez lett volna az első ilyen eset”. Múlt pénteken Velkey egy olyan levelet mutatott be Orbán Árontól, amiben a miniszterelnöki öcs Szijjáró Péternek ajánlgatta szolgálatait, a külügyminiszter pedig egyből továbbította a levelet a legközelebbi kollégáinak.

Vezetősz Áron Fotó: Kaufmann Balázs/444

Orbán Áron letartóztatását múlt szerdán rendelte el a bíróság abban az eljárásban, amit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indított embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében négy személlyel szemben.

Testvére ügyére reagálva korábban Orbán Viktor azt állította (Havasi Bertalanon keresztül): „A nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni”