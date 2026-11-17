„A nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni”
– írja A Volt Miniszterelnök Titkársága (így, nagybetűkkel van aláírva a közlemény) arra a hírre reagálva, miszerint a Szijjártó Péter vezette külügyi tárca annak idején kiemelt bánásmódot kért az Orbán Áronhoz, a Volt Miniszterelnök Testvéréhez köthető cégeknek a vietnámi konzulátusoktól. Az erről szóló belső külügyes levelezést Velkey György László, a Külügyminisztérium államtitkára mutatta be a Facebook-oldalán.
A közlemény szerint a minisztériumok „a szokásos eljárásrendben intézték a külgazdasági kapcsolatépítést is. Amikor pedig kétségek merültek föl bármely vízum vagy tartózkodási engedély ügyében, a hatóságok haladéktalanul megtették a szükséges lépéseket”.
Állítják, hogy ez így volt minden esetben, így a miniszterelnök testvérével összefüggésbe hozott vietnámi vízumügyekben is. Mi áll ezzel szemben az új külügyi vezetés által bemutatott utasításban?
Az, hogy a „KKM felsővezetői elvárása alapján” a vietnámi magyar konzulátusok „biztosítsanak soron kívüli ügyfélfogadási időpontokat a munkavállalóik behozatalához szükséges ügyintézéshez” Orbán Áron cégeinek.
„A következetes gyakorlatot folytató Külgazdasági és Külügyminisztériumot nem alaptalan politikai támadás, hanem elismerés illeti meg” – zárja közleményét a Volt Miniszterelnök Titkársága.
Orbán Áront, Orbán Viktor öccsét múlt hét szerdán tartóztatták le embercsempészés gyanújával.
Erről pedig a börtönügyekben jártas Szabó Bálinttól értesülhettünk.
A tárca mindezt azzal indokolta a 2023 szeptemberében kelt levélben, hogy ez a minisztérium felsővezetői elvárása.