„A nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni”

– írja A Volt Miniszterelnök Titkársága (így, nagybetűkkel van aláírva a közlemény) arra a hírre reagálva, miszerint a Szijjártó Péter vezette külügyi tárca annak idején kiemelt bánásmódot kért az Orbán Áronhoz, a Volt Miniszterelnök Testvéréhez köthető cégeknek a vietnámi konzulátusoktól. Az erről szóló belső külügyes levelezést Velkey György László, a Külügyminisztérium államtitkára mutatta be a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint a minisztériumok „a szokásos eljárásrendben intézték a külgazdasági kapcsolatépítést is. Amikor pedig kétségek merültek föl bármely vízum vagy tartózkodási engedély ügyében, a hatóságok haladéktalanul megtették a szükséges lépéseket”.

Orbán Áron letartóztatása előtt, 2026. november 11-én. Fotó: Kaufmann Balázs/444

Állítják, hogy ez így volt minden esetben, így a miniszterelnök testvérével összefüggésbe hozott vietnámi vízumügyekben is. Mi áll ezzel szemben az új külügyi vezetés által bemutatott utasításban?

Az, hogy a „KKM felsővezetői elvárása alapján” a vietnámi magyar konzulátusok „biztosítsanak soron kívüli ügyfélfogadási időpontokat a munkavállalóik behozatalához szükséges ügyintézéshez” Orbán Áron cégeinek.

„A következetes gyakorlatot folytató Külgazdasági és Külügyminisztériumot nem alaptalan politikai támadás, hanem elismerés illeti meg” – zárja közleményét a Volt Miniszterelnök Titkársága.

Orbán Áront, Orbán Viktor öccsét múlt hét szerdán tartóztatták le embercsempészés gyanújával.