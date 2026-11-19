December 1-jével megszűnik a fehérgyarmati autóbusz-állomás. Az állomás területe az önkormányzat tulajdonában van, a képviselő-testület pedig 2025 májusában úgy döntött, hogy a belvárosi állomás helyén inkább parkot alakítanak ki.

A MÁV-csoport közleménye szerint a buszok továbbra is kiszolgálják majd a belvárost, a járatok a jelenlegi állomástól 630 méterre található Gimnázium és a 870 méterre található Kórház megállóhelyekről indulnak. A legtöbb busz mindkét megállóhelyet érinti majd.

Pirossal bekarikázva a Kórház és a Gimnázium megállók, kékkel a vasútállomás Forrás: Google Maps

A Public Transport Fan posztja alapján az önkormányzat tervei szerint a jövőben a vasútállomás mellett létesülne az új autóbusz-állomás. A tervek azonban még nem készültek el. A vasútállomás egyébként a város szélén található, ráadásul a buszok jelenleg nem is ott állnak meg, hanem a vasútállomás bejárati útjánál, 5-10 perc sétára az állomástól.

Tóth-Maros Dániel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára október 28-án kelt levelében elismerte, hogy a vasútállomás melletti új autóbusz-állomás megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe, és az átmeneti időszakban csak az állomás funkcióinak kisebb része biztosítható. A minisztérium vizsgálja a szükséges intézkedéseket.

További probléma, hogy az autóbusz-állomáson már július óta zárva tart a jegypénztár, csak a vasútállomáson lehet személyesen jegyet vagy bérletet venni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 6600 fős Fehérgyarmat az ország legkeletibb járásának székhelye. A kisvárosban 2025 júniusában jártam, amikor egy nap alatt átutaztam az országot, a legkeletibb ponttól a legnyugatibb pontig.