Az Európai Bizottság részben jóváhagyta Magyarország első és egyben végső, 10 milliárd euróra vonatkozó kifizetési kérelmét a helyreállítása alapból.

Az Európai Bizottság döntése önmagában kevés: a már jóváhagyott mérföldkövekhez és célokhoz kapcsolódó kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) kedvező véleményt ad, és ezt követően a Bizottság hivatalosan is határozatot hoz a kifizetésről.

Az Európai Bizottság szerint Magyarország komolyan elkötelezett olyan nagyszabású reformok és beruházások megvalósítása mellett, amelyek kézzelfogható hatással vannak a magyar gazdaságra.

A mostani kifizetési kérelem több területen végrehajtott reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódik; érinti a jogállamiságot, az energiahatékonyságot, a közlekedést, az oktatást, az egészségügyi és szociális infrastruktúrát, valamint a lakhatást.

Magyarország 127 mérföldkő és cél közül 126-ot megfelelően teljesített. Egy mérföldkő, az adószabályok hatékonyságáról szóló időközi értékelő jelentéshez kapcsolódó, csak részben teljesült.

A Bizottság megküldte előzetes értékelését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak (EFC) arról, hogy Magyarország teljesítette a kifizetéshez szükséges mérföldköveket és célokat. A testületnek négy hete van arra, hogy véleményt nyilvánítson. Ha a Bizottság Magyarország észrevételeinek megvizsgálása után is arra jut, hogy az érintett mérföldkő nem teljesült maradéktalanul, akkor az ahhoz a mérföldkőhöz kapcsolódó összeget arányosan levonja a kért, összesen 10 milliárd euróból.