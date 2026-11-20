Leváltották a Fehér Ház legmagasabb rangú kiberbiztonsági tisztségviselőjét. Sean Cairncross azután távozik, hogy az elmúlt héten technológiai üzemzavarok sorozata sújtotta az amerikai vállalatokat és szövetségi ügynökségeket, írja a New York Times. Nagyjából egy hete országos felszállási tilalmat kellett elrendelni az Egyesült Államokban – később egy bekrepált routerrel magyarázták a dolgot –, akadoztak a Microsoft szolgáltatásai, de technológiai problémák lassították a banki tranzakciókat, zavarták meg az email-szolgáltatásokat és megbénítottak egy kulcsfontosságú rendszert is a Nemzetbiztonsági Ügynökségnél.

A most menesztett Sean Cairncross itt még oldott hangulatban Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A Trump-adminisztráció vezetői ezek után közölték csütörtökön, hogy a Fehér Ház leváltja a kormányzat legmagasabb rangú kiberbiztonsági tisztségviselőjét. A 2025 augusztusában kinevezett, tehát nagyjából tizenöt hónap után leváltott Cairncross helyett Kirsten Davies, a Pentagon egyik vezető technológiai tisztségviselője veszi át a nemzeti kiberigazgatói feladatokat megbízottként. A véglegesítéséhez a Szenátus jóváhagyására is szükség lesz.

Az elmúlt hetek koncentrált technológiai problémáiról kormányzati tisztviselők azt állítják: nincs bizonyíték arra, hogy az esetek mögött rosszindulatú kibertámadások álltak volna. Ugyanakkor az, hogy egyes üzemzavarokra nem sikerült egyértelmű magyarázatot adni, tovább növelte a közvélemény aggodalmát, írja a New York Times.

Trump és kormányának tagjai eltérően viszonyultak az üzemzavarokhoz és az azokat követő széles körű lakossági aggodalmakhoz. Sean Duffy közlekedési miniszter 50 milliárd dollárnyi új forrást sürgetett az infrastruktúra korszerűsítésére, figyelmeztetve: ha nem történnek meg a fejlesztések, a mostanihoz hasonló, országos léptékű leállásokra a jövőben is számítani kell.

Trump elnök ezzel szemben jelentéktelen, rutinszerű frissítésekből fakadó eseményekként tüntette fel az üzemzavarokat. „Ilyen az élet” – adta meg a tőle telhető legjobb megfejtést, majd az Új Negyvenkettőt így magyarázta bővebben: „Amikor egy ország nagy, hatalmas és rengeteg pénzzel rendelkezik, előfordulnak ilyesmik. Semmi gond nincs ezzel.”