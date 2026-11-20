A sokadvirágzását élő, a jelenlegi kormánnyal szimpatizáló érdi celeb vitriolos kritikát fogalmazott meg minden idők legsikeresebb számítógépes játékával szemben:

„Kedves Gémerek, fiatalok. Ignoráljátok a GTA VI — ot! A hippi és csövesjelenséget mutatja be. Szerelmespárnak ábrázolja a két főszereplőt, miközben a férfi egy narkós strici, tetovált, a nő meg prostituált. Abból is a negyedosztály. Ráadásul a játékban a gyártó nem engedélyezi a más, magasabb színvonalú prostituáltakkal való konszenzuális szekszuális kapcsolatot. Pénzért sem. Magyarul a játéknak nincsen semmi értelme. Tovább nem is nagyon elemezném ezt az egyébként beteg, ferde, tárgyiasító, drogos, füves, narkós, egyszóval Fideszes játékot. Pénzt lehet kiásni benne?”

Aki esetleg azt hinné, hogy Nagy Alekosz csak fikázni tud, az nagyot téved, mert felsorolt egy csomó másik játékot, amit viszont nagyon kedvel:

„Pitstop 2 • Barbarian • Inter Karate • Wizard of Wor • Hero • Battle Ship • Impossible Mission 2. Csak, hogy a legnagyobb kedvenceimet mondjam. Amikor ezeket már emulátoron kipörgettem, akkor jöhetnek ezek • Quake 1 • Quake 2 • Quake 3 Aréna • Half Life • Opposing Force • Blue Shift • Worms Armageddon • Rally Masters • Half Life 2 • Max Payne 1 — 2 • Crisys 2 • Call of Duty 2 — 4.”

Nagy Alekosz Debrecenben Magyar Péter 2024-es gyűlésén a GTA VI stílusában Illusztráció: 444/ChatGPT

Ha esetleg valaki eddig egy Super Nintendóban élt volna, de érdekli, hogy mi ez a játék, annak a megjelenés előtt videóban magyaráztuk el a legfontosabb tudnivalókat:

A premier napját pedig itt követtük órákon át.