Folytatódik a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára pályázók meghallgatása, pénteken a vállalat tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT) hat szakembert hallgat meg, az ülés élőben követhető a testület honlapján.

A közmédia székháza a Kunigunda utcában. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A pályázaton 27-en indultak, 14-ük dokumentációját nyilvánította érvényesnek az FKT – róluk ebben a cikkben írtunk bővebben. Csütörtökön nyolc embert hallgatott meg az FKT, a választások után felfüggesztett egykori közmédiás riporter azonban a meghallgatás során jelezte visszalépését.

A meghallgatás-sorozat zárónapján az egykor a Danubius Rádiót, majd az Origót vezérigazgatóként irányító Fischer András meghallgatásával kezd az FKT. Őt Szabó Stein Imre követi, aki pályája elején a közrádió riportere, majd az MTV műsorvezetője, később az RTL kommunikációs vezetője is volt, és korábban pályázott a köztelevízió elnöki tisztségére.

Utánuk a korábban a Duna Televízió vezérigazgató-helyettesi, majd az MTVA programigazgatói posztját betöltő Amin Zoltán érkezik meghallgatásra. A közmédiában csaknem egy évtizedet dolgozó Tóth Zoltán András után Pusztai Ferenc filmproducer és az egykori Magyar Televízió Közalapítvány MDF által delegált kuratóriumi elnökeként, majd tagjaként tevékenykedő Bakó Lajos következik.

A megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű, és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba.

A médiatörvény idén nyári módosításával a parlament beolvasztotta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot (MTVA) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be. Az új cég Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven látja el a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaihoz kapcsolódó tevékenységeket.

Az önállóvá váló MTI közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként működik a jövőben. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. egyszemélyes, zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság, amelynek egyetlen tulajdonosa a magyar állam. A cég egyetlen, 230 millió forintos névértékű, forgalomképtelen részvénnyel rendelkezik.