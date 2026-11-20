Jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a KDNP Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően, a pártelnöki tisztségre ~ konszenzussal – Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a jelölt – értesült az MTI. A párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Változás várható viszont a KDNP országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére az MTI információi szerint Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Komoly szerepet szánnak Máthé Zsuzsa országgyűlési képviselőnek is, aki frakcióvezető-helyettes lehet. Semjén Zsolt eddigi pártelnök, aki korábban jelezte, hogy a tisztújításig vállalja a párt vezetését egy senior tanács élén támogatja a párt megújult vezetését.

Semjén döntését egy fotóval jelentette be, amelyen Bayer Zsolt társaságában látható, „Itt az ideje, hogy átadjam az elnökséget”, írta. Semjén a vasárnap esti Bayer Show-ban fog beszélni „a Kereszténydemokrata Néppárt jövőjéről”.