Semjén Zsolt KDNP-elnök a pártszövetség megsemmisítő veresége utáni napokban benyújtotta a lemondását, de nem fogadták el.

Orbán Viktor Fidesz-elnökhöz hasonlóan a parlamentbe ő sem ült be, és még a ritkán megszólaló Orbánnál is ritkábban lehetett hallani a hangját. Emlékezetes megszólalása volt, amikor arról vallott: „Egy szekta rám állított egy kurvát, és volt egy rendezvény, ahol úgy volt, hogy ott vagyok.”

Úgy tűnik, a KDNP megtalálta a megfelelő embert a megfelelő feladatra. Semjén Zsolt ugyanis közzétett egy fotót Bayer Zsoltról és róla, ezzel a szöveggel: „Itt az ideje, hogy átadjam az elnökséget”. Semjén a vasárnap esti Bayer Show-ban fog beszélni „a Kereszténydemokrata Néppárt jövőjéről”.

Bayer és Semjén kapcsolata amúgy 1977-ben kezdődött, amikor osztálytársak lettek a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban.

A KDNP a magyar politikai élet egy érdekes képződménye volt. A rendszerváltás utáni első két parlamentnek még saját jogukon voltak tagjai, átlépték az 5 százalékos küszöböt. A kilencvenes évek végi pártszakadás után a tagság egy része az egy a tábor, egy a zászló-elvét valló Orbánnal tartott, onnantól kezdve lettek a Fidesz csatolmányai.

Szórólap 1990-ből

Semjén a KDNP színeiben indult az 1990-es országgyűlési választáson (épp a napokban írtunk egy abból az időszakból előkerült szórólapról), de nem jutott be, ősszel önkormányzati képviselővé választották a II. kerületben. 1994-ben listáról jutott a parlamentbe. A KDNP-t ciklus közben hagyta el, onnantól végig kitartott a liberálisból konzervatívvá lett Orbán mellett.