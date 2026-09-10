Hosszú interjút adott Semjén Zsolt KDNP-elnök a Hit Gyülekezetéhez köthető Ultrahang podcastnak, amelyben pártja tervezett megújulásáról, a választási vereség okairól, valamint a Zsolti bácsi-vádakról is beszélt. Azt is elárulta: a korábbi kormány tagjaként folyamatos titkosszolgálati megfigyelés alatt állt, amelyhez kifejezetten beleegyezését adta.
Semjén felidézte, hogy kormányzásuk kezdetén, a szokásos miniszteri átvilágítás után „két legmagasabb rangú nemzetbiztonsági tábornok és vezető keresett meg, (...) hogy miután a határon túli ügyeket viszem – ami azért hét utódállamot jelent, annak minden ellenérdekű titkosszolgálatával – hajlandó vagyok-e aláírni azt, hogy totális megfigyelés alatt legyek én, és a családom, hogy hozzájárulok-e ehhez az én védelmemben. Én hozzájárultam”. Azt is elmondta, hogy szerinte ez még „az ország védelmében” is indokolt volt. Hozzátette, hogy az őt megfigyelők „mindent megtehettek”, beleértve a lehallgatását is.
Semjén konkrét esetet is felidézett, amelyben jól jött neki, hogy ilyen közelről figyelik őt. Azt mondta:
egy szekta rám állított egy kurvát, és volt egy rendezvény, ahol úgy volt, hogy ott vagyok. És szóltak, hogy ne menjek el, mert rám állították azt a hölgyet. Megjegyzem, elnézve a hölgyet, úgy éreztem, kicsit alul vagyok értékelve.
Az akkori miniszterelnök-helyettes végül nem is vett részt az említett eseményen.
Az üggyel kapcsolatban megkerestük a KDNP sajtóosztályát is. Megkérdeztük, hogy pontosan mely titkosszolgálatok tartották felügyelet alatt Semjén Zsoltot, milyen hosszú ideig, és milyen mélységben. Emellett érdeklődtünk, hogy pontosan milyen szervezetet értett „egy szekta” alatt, valamint hogy feltételezésük szerint az említett eset egy szexuális zsarolási (honeypot/honeytrap/mézesbödön) csapda állítására tett kísérlet lehetett-e, illetve hogy mit kell érteni „a rám állított egy kurvát” fogalmazás alatt. Érdeklődtünk arról is, hogy az állami megfigyelés alatt készült anyagokat tervezi-e felhasználni arra, hogy tisztázza magát a Zsolti bácsi-ügyben ellene felhozott vádak alól. Amint érkezik válasz, arról részletesen be fogunk számolni.
Határozottabban kellett volna vitatkozni, a korábbi kormányban is voltak deviánsok
Az interjúban ezek mellett szó volt arról is, hogy
Elmondta, hogy kizárólag a saját döntése volt, hogy nem vette fel a mandátumát, csupán családjával beszélte meg a dolgot. Hozzátette: „23 éve vagyok a párt elnöke, tehát azt gondolom, hogy én megtettem a hazáért, amit meg lehetett tenni. A családomnak igaza van, hogy úgy nőttek fel a gyerekeim – és ez egy súlyos bűn – hogy alig láttam őket”. Arról is beszélt, hogy már a választások előtt is gondolkodott a visszavonuláson.
A választási kampány során (amelyben ő egyébként nem nagyon vett részt) nem értett egyet Orbán Balázzsal arról, hogy ilyen kizárólagosan foglalkozzanak Ukrajnával, valamint Volodimir Zelenszkij elnökkel. Ő szívesebben beleállt volna komolyabb szakpolitikai vitákba is. Orbánról azt mondta: „a kétharmad az ő felelőssége, a választási vereség nem”. Hozzátette: túl későn ismerték fel, hogy a 2026-os választás nem abba a sorba illeszkedik, mint az 1990 és 2024 közötti választások.
Szerinte azt is későn ismerték fel, hogy erősebben kellene nyomulni az online világban, és hogy ezt professzionálisabb hozzáállással kellene tenni. „Nem volt profi csapatunk” – mondta, Orbán pedig „elolvasott egy politológiai tankönyvet, és annak alapján próbálkozott”.
Tett pár kifejezetten magabiztos kijelentést is. Azt mondta, hogy „ha volt sikertörténet a Földön, az a határon túli politika, amit én vittem. 95 százaléka a határon túli magyaroknak ránk szavazott. Tehát én azt mondom, hogy köszönöm szépen, és kérek egy kávét. A másik az egyházpolitika. Hát Szent István óta olyan fejlesztések nem voltak”. Az elmúlt 16 év kormányzásáról azt mondta: „sokkal sikeresebbek voltunk, mint ahogy azt ma a társadalom gondolja”.
A Zsolti bácsi-váddal kapcsolatban is „sokkal határozottabban bele kellett volna állni a vitákba, és nem csak az engem ért rágalmakba. Számos kormánytagot értek a legválogatottabb hazugságok, rágalmak”. Szerinte „egy ilyen ügyben ha nem állsz fel, akkor ezzel azt mondod, hogy te neked takargatnivalód van, sunnyogsz”. Az ügyben különösen megorrolt a DK tagjaira, konkrétan Arató Gergelyre és Vadai Ágnesre. Új látja, hogy az ellenzéki párt tagjainak „nagy termékük a régi bolsevik egyházellenességből kifolyólag az, hogy beleálltak az egyházi pedofíliába”. Úgy érzi, hogy ő maga most „az ilyen vértanú pozíciójában van, amit a fene se kíván, de ha már itt van, ez persze nagyon jól esik, hogy szorongatják a kezemet az utcán”. Azt elismerte, hogy a Fidesz-KDNP-kormány alatt azért akadtak hiányosságok a gyerekvédelemben.
Emellett arról is beszélt, hogy azért akadtak az előző kormányban, „akik a deviáns, bűnös életet választottak. Házassági válságok, hosszan lehetne ezeket a dolgokat sorolni”.
A Tisza-kormány és az egyházak kapcsolatáról azt mondta: „Tarr Zoltánról nem tudom elképzelni, hogy egyházüldözést akar csinálni, bármilyen vitánk is van egymással. Az egy más kérdés viszont – és itt, mondom, itt van a veszély –, hogy a szavazóik, és a szavazóik képviseletében bizonyos kormánytagoknál viszont nyilvánvaló a sistergő, pregnáns, sőt penetráns egyházellenesség, amit hol magukba tudnak fojtani, hol nem”.