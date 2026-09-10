Hosszú interjút adott Semjén Zsolt KDNP-elnök a Hit Gyülekezetéhez köthető Ultrahang podcastnak, amelyben pártja tervezett megújulásáról, a választási vereség okairól, valamint a Zsolti bácsi-vádakról is beszélt. Azt is elárulta: a korábbi kormány tagjaként folyamatos titkosszolgálati megfigyelés alatt állt, amelyhez kifejezetten beleegyezését adta.

Semjén felidézte, hogy kormányzásuk kezdetén, a szokásos miniszteri átvilágítás után „két legmagasabb rangú nemzetbiztonsági tábornok és vezető keresett meg, (...) hogy miután a határon túli ügyeket viszem – ami azért hét utódállamot jelent, annak minden ellenérdekű titkosszolgálatával – hajlandó vagyok-e aláírni azt, hogy totális megfigyelés alatt legyek én, és a családom, hogy hozzájárulok-e ehhez az én védelmemben. Én hozzájárultam”. Azt is elmondta, hogy szerinte ez még „az ország védelmében” is indokolt volt. Hozzátette, hogy az őt megfigyelők „mindent megtehettek”, beleértve a lehallgatását is.

Semjén konkrét esetet is felidézett, amelyben jól jött neki, hogy ilyen közelről figyelik őt. Azt mondta:

egy szekta rám állított egy kurvát, és volt egy rendezvény, ahol úgy volt, hogy ott vagyok. És szóltak, hogy ne menjek el, mert rám állították azt a hölgyet. Megjegyzem, elnézve a hölgyet, úgy éreztem, kicsit alul vagyok értékelve.

Az akkori miniszterelnök-helyettes végül nem is vett részt az említett eseményen.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a KDNP sajtóosztályát is. Megkérdeztük, hogy pontosan mely titkosszolgálatok tartották felügyelet alatt Semjén Zsoltot, milyen hosszú ideig, és milyen mélységben. Emellett érdeklődtünk, hogy pontosan milyen szervezetet értett „egy szekta” alatt, valamint hogy feltételezésük szerint az említett eset egy szexuális zsarolási (honeypot/honeytrap/mézesbödön) csapda állítására tett kísérlet lehetett-e, illetve hogy mit kell érteni „a rám állított egy kurvát” fogalmazás alatt. Érdeklődtünk arról is, hogy az állami megfigyelés alatt készült anyagokat tervezi-e felhasználni arra, hogy tisztázza magát a Zsolti bácsi-ügyben ellene felhozott vádak alól. Amint érkezik válasz, arról részletesen be fogunk számolni.

Fotó: Németh Dániel/444

Határozottabban kellett volna vitatkozni, a korábbi kormányban is voltak deviánsok

Az interjúban ezek mellett szó volt arról is, hogy