Az ENSZ Biztonsági Tanácsának kilencedik próbaszavazása sem hozott döntést az utódlásról, pedig a világszervezet történetének leghosszabb főtitkárválasztásánál tartunk: a keresés több mint száz napja tart, António Guterres mandátuma december 31-én jár le. A következő szavazást a jövő hétre tűzték ki.

Lana Nusseibeh Fotó: ERIC LEE/AFP

Az esélyes továbbra is a Costa Rica-i Rebeca Grynspan, az UNCTAD vezetője, aki a pénteki körben megkapta a győzelemhez szükséges tíz támogató szavazatot. A jelöltnek azonban az öt állandó tag (USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, Kína) közül egynek sem lehet ellenszavazata, Grynspan pedig kettőt kapott. Információk szerint ezek az Egyesült Államok és Oroszország. Ha sikerül meggyőznie őket, ő lenne az első női, és az első zsidó származású főtitkár. Daniel Safran-Hon, a Nemzetközi Békeintézet munkatársa „vitathatatlan favoritnak” nevezte, de szerinte még dolgoznia kell az amerikai ellenállás megtörésén.

Második az argentin Rafael Grossi nyolc támogató és három elutasító szavazattal. Az Egyesült Arab Emírségek jelöltje, Lana Nusseibeh hét igent és három nemet kapott az állandó tagoktól, ami gyakorlatilag végzetes. Bár az USA és Oroszország nyíltan támogatta, a források szerint Nagy-Britannia, Franciaország és Kína blokkolta. A britek és a franciák hivatalosan nem nyilatkoztak, de az Emírségeket a szudáni polgárháborúban játszott szerepük miatt éri bírálat: az ENSZ szakértői testülete szerint zsoldosokat toboroztak a Gyorsreagálású Erőknek (RSF), és fegyvereket szállítottak nekik. Az RSF-et az ENSZ és az USA is népirtással vádolja Darfurban. Az Emírségek tagadják az érintettségüket. Közel hetven brit képviselő levélben jelezte a külügyminiszternek, hogy Nusseibeh nem hiteles jelölt. Kína ellenállását a földrajzi rotáció íratlan szabálya magyarázza, amely szerint most Latin-Amerika vagy a Karib-térség következik.

Orbán Viktor neve a mostani beszámolókban fel sem merül, pedig korábban amerikai jelöltként emlegették. Valójában nincs is ott a jelöltek között, és aligha lesz belőle ENSZ-főtitkár: a tisztséghez az állandó tagok egyikének sem lehet kifogása, a rotáció szerint a posztot most nem is Európa kapná, a szavazások pedig a már versenyben lévők körül forognak. (via The Guardian)