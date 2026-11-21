Orbán Viktor 2010-től 2026-ig épülő rezsimje, a NER a fű növésének fokozatosságával és egy úthenger alaposságával maga alá gyűrte a magyar sportot, fideszes politikus kerültek számos sportszövetség vagy jelentősebb sportegyesület élére, gondoljunk csak a Ferencvárosra (Kubatov Gábor), a kispesti fociklubra (Szijjártó Péter), az MTK-ra (Deutsch “Maszturbálástanácsadó” Tamás), a mezőkövesdire (Tállai András), a teniszszövetségre, ahol a fideszes képviselő Szűcs Lajost a fideszes miniszter Lázár János váltotta, a birkózószövetségre (Németh Szilárd), a korcsolyaszövetségre (Kósa Lajos), és a sort lehetne még folytatni.

Lipcsei Péter (a kép bal oldalán) 2018-ban, amikor Orbán Viktor meglátogatta az FTC-t Fotó: fradi.hu/Facebook

Bár azóta a legtöbb fideszes potentát már távozott is a „sportállásából”, egyre többeknek tűnik fel, hogy a politika milyen durván át- és átszövi a hazai sportot.

A nagy ráismerők közül a legfrissebb eszmélő Lipcsei Péter. A Fradi 54 éves egykori középpályása – később portói légiós, több mint ötvenszeres válogatott, portugál és négyszeres magyar bajnok – szombaton közleményt adott ki, felkérve a politikát, hogy most aztán szépen tessék kivonulni a sportból. Az FTC elnökségébe októberben beválasztott exfocista közleményében azt kérte „a felelős törvényhozóktól”, hogy ne avatkozzanak bele „se az FTC, se egyébként más magyar sportklub életébe azzal, hogy megszabják, ki legyen annak az elnöke, elnökségi tagja”.

Lipcsei nem titkolta, hogy a közleménye kiállás a klubelnök, a szerinte „a politikából jó ideje kiszállt” Kubatov Gábor mellett (2026. június 13-ig volt a Fidesz alelnöke, vagyis a „jó ideje” nagyjából öt hónapot jelent). Ő várhatóan nem maradhat a pozíciójában, miután a parlament előtt van a lex-Kubatov, ami összeférhetetlenné tenné a politikusi vagy expolitikusi és a sportvezetői pozíciókat. A politika, vagyis az állami-hatalmi befolyásolás kivonását a sportból, de legalábbis a Fradiból egyébként néhány nappal azelőtt szorgalmazza Lipcsei, hogy a klubvezetés leülne az állami tulajdonú MVM-mel tárgyalni a klubnak eddig évente 4,5 milliárdot jelentő szponzorációs szerződés jövőjéről.