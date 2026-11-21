Lannert Judit oktatási miniszter a Facebookon jelentette be, hogy egy tanítási nappal rövidebb lesz a 2026/2027-es tanév. Mivel a parlament döntése alapján december 24-e is munkaszüneti nap lesz, a december 12-ei szombat nem lesz áthelyezett munkanap, így a gyerekeknek nem kell iskolába menniük.

Lannert Judit Fotó: Bankó Gábor/444

Lannert azt írta, a módosítás nem veszélyezteti a tananyag elsajátítását. „A pedagógusok szükség esetén a tanmenetek ütemezésének módosításával, a diákok haladásához igazodva szervezhetik meg a hátralévő tanítási napokat.”