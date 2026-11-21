Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton bejelentette, hogy 160 új, korszerű, akadálymentes IVECO autóbusszal gyarapszik a Volán autóbuszflottája.

Fotó: Németh Dániel/444

„Lezárult a közbeszerzés bírálati szakasza, így a lezáró döntést követően megköthetjük a szerződést 160 új IVECO Crossway Low Entry autóbusz beszerzésére. A kéttengelyes, alacsony belépésű járművek Pest megye agglomerációs közlekedését erősítik majd, részben régi buszokat váltanak ki, részben az innen felszabaduló újszerű, de sárga autóbuszokat átcsoportosítjuk az ország más területeire, a regionális BKK létrejötte miatt így egyszerűbb az arculati egységesítés”

– írta Facebook-posztjában a miniszter, aki szerint a lezáró döntést követően a járművek 2027 második felében már forgalomba is állhatnak, elsősorban a fővárosi agglomerációban.

Vitézy arra is felhívja a figyelmet, hogy ezzel a Tisza-kormány megalakulása óta már összesen 815 autóbusz beszerzését indította el vagy készítette elő a szaktárca.