Napokon belül hazamehet Bús Balázs, írja a Telex a fideszes politikus ügyvédjétől kapott információ nyomán. Az ügyészség ugyanis kezdeményezte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását, és azt, hogy helyezzék bűnügyi felügyelet alá. A bíróságnak nincs mérlegelési lehetősége, a nyomozási bírónak el kell rendelnie a letartóztatás megszüntetését. A politikus ügyvédje a lapnak azt mondta: az ügyészség még csütörtökön adta be az indítványt, amit a bíróságnak soron kívül kellett volna elbírálnia, ez azonban még pénteken sem történt meg.

Búst június 25-én tartóztatták le az NKA-ügyben, július végén pedig az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították. Bús kezdettől fogva tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A júniusi bírósági döntés után bilincsben, vezetőszáron nyilatkozott az RTL Híradónak, letartóztatását politikai döntésnek nevezve. „Semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna” – mondta. Októberben már kérte a védője a szabadlábra helyezését, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását, de azt akkor még elutasította a bíróság.