Szombaton derült ki a Magyar Hang értesülése alapján, hogy 2026. december 20-án bezár a Hotel Pancho, erről pedig a személyzetet is értesítették. A hír nyomán vasárnap A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a honlapján osztott meg egy közleményt, amiben megmagyarázza, hogy pontosan mi is vezetett a hotel bezárásához.

Hotel Pancho Fotó: pfla.hu

„A kollégiumi létszám csökkenésére tekintettel A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a gyermekek elhelyezését a jövőben egy épületben, összevontan kívánja biztosítani a gazdasági hatékonyság növelése és a működési költségek csökkentése érdekében”, írják.

Emiatt megszüntetik a hotel üzemeltetőjével, a Puskás Ferenc Sport Hotel Nonprofit Kft.-vel fennálló szerződést, ami miatt a kft. szüneteltetni fogja a tevékenységét. Így az állandó nyitvatartás 2027. január elsején megszűnik, a csoportos létszámleépítés bejelentése pedig már megtörtént a jogszabályoknak megfelelően. Ami pedig a jövőt illeti:

„Az épület ezt követően az eseti igényekhez igazodóan szolgál ifjúsági szálláshelyként és a sportolók rehabilitációját segítő helyszínként”.

A Hotel Pancho 2022-ben nyílt meg, magát felnőttbarátként hirdető négycsillagos szállodaként. Pedig eredetileg azt mondták, hogy ifjúsági sportszállás lesz, így tao-t is kértek rá. A hotel végül jelentős csúszással készült el. A G7 összesítése szerint a tervezett 1,5 milliárd forint helyett 2020 végén már 11 milliárd forintnál járt az összköltsége. A Hotel Pancho építésének körülményeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.

A Puskás Ferenc Sport Hotel NKft. pedig gyakorlatilag folyamatosan veszteségesen működött, hiába volt már 2023 óra egy milliárd forintot is meghaladó árbevétele a cégnek. Tavaly már 58,8 milliós volt év végén a mínusz, 2024-ben pedig 6,2 milliós.

Az Opten adatbázisa szerint a dolgozóktól már idén márciustól kezdtek megválni. Míg tavaly év végén még 74 volt az alkalmazotti létszám, márciusban ez 53-ra esett vissza, a nyári hónapoktól kezdődően pedig 40-45 fő között mozgott az alkalmazottak száma.