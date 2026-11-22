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Kevés dolgot gyűlölök annyira, mint a korai sötétedést. Minden évben felháborodom, amikor ősszel át kell állítani az órát, és az amúgy is korai sötétedésből még korábbi sötétedés lesz. Meg azon is, hogy az Európai Unió országai miért nem képesek végre eldönteni, melyik időszámítást szeretnék, hogy mi aztán a nyári időszámítást választhassuk, és télen legalább egy órával később menjen le a Nap.

Minden évben próbálok valahogy megküzdeni azzal, hogy mire végzek a munkával, már tök sötét van. Tavaly például az volt a taktikám, hogy megpróbáltam mindent úgy csinálni, mintha nyári időszámítás lenne. Decemberig egész jól bírtam, de aztán januárban teljesen elvéreztem, a február pedig maga volt a pokol.

Idén ez valamiért nem működik, és már az első héten elbuktam: besötétedik, sehova nincs kedvem menni, otthon ülök, hatkor már legszívesebben pizsamát húznék, és ettől még rosszabb az egész. Teljesen egyértelmű, hogy ezt nem fogom tudni február végéig fenntartani. Ezért idén azt a taktikát választottam, hogy utánajárok, hogyan lehet jobban elviselni a sötétséget, hogy mit csinálnak az északi népek, akik sokkal jobban megszívták, mint mi, és úgy egyébként, mi lenne az egészséges hozzáállás nekünk, kelet-európaiaknak.

Fejlámpát fel!