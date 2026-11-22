Fergeteges meccseket hoz a december 11-én kezdődő dartsvilágbajnokságot utolsó előttiként felvezető nagy torna, a Grand Slam of Darts Wolverhamptonban. Közülük is kiemelkedett szombaton este a holland Michael van Gerwen és az angol Tom Sykes csatája, melynek végeredménye – 16-11 a háromszoros vilgábajnok javára – nem volt ugyan igazán szoros, az viszont enyhén szólva is ritkaságszámba megy, hogy egy meccsen két 9 nyilas leg szülessen.

Az elsőt a holland dobta kezdésként, majd menet közben megcsinálta a tökéletes leget Sykes is:

A 9 nyilas tényleg nem gyakori a dartsban, az meg pláne ritka, hogy egy meccsen kettő legyen belőle. Pont Van Gerwen mindazonáltal már egyedül is megcsinálta, éspedig a 2017-es UK Openen, 2017 februárjában. Nem ő volt az első, minden idők legnagyobb dartsosa, Phil Taylor a 2010-es Premier League-döntőben duplázott. Olyan, hogy két különböző játékos dobjon tökéleteset, a 2014-es World Grand Prix-n fordult elő eddig, akkor az angol James Wade és a skót Robert Thornton hozta össze.

Tom Sykes egyébként szinte a semmiből robbant be a wolverhamptoni tornán, a 81. helyről lépett most előre 9 pozíciót a világranglistán, köszönhetően többek közt annak, hogy a legjobb 8 közé jutásért hatalmas küzdelemben elkapta a korábbi világbajnok Luke Humphriest is.

Az elődöntőket vasárnap délután vívják (Doetz–Price és Van Gerwen–Van Veen leosztásban, három holland is bejutott a legjobb négybe), a fináléra este kerül sor.

A világbajnokság előtt rendeznek még egy nagy tornát, a Players Championship Finalsre jövő hét végén kerül sor. A vb-nek ahogy tavaly, idén is lesz magyar résztvevője, Kovács Patrik után ezúttal Borbély András próbálkozhat.