Igor Dodikot, a boszniai szerb politikai életet több mint három évtizeden át meghatározó Milorad Dodik fiát jelölték vasárnap a boszniai Szerb Köztársaság új miniszterelnökének - közölte a Klix.ba hírportál.

A boszniai szerb entitás elnöke, Savo Minic a kormánykoalíció pártjaival folytatott egyeztetéseket követően jelentette be, hogy Igor Dodikot javasolja a kormány élére. A jelölt a Független Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) szervezési titkára, és az októberi választásokon szerzett először parlamenti mandátumot. A miniszterelnök-jelöltről a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje dönt.

Apját, Milorad Dodikot 2025 augusztusában jogerősen elítélték, mert nem hajtotta végre a boszniai nemzetközi főmegbízott utasításait. Az ítélettel megfosztották a Boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségétől, és 6 évre eltiltották a közhivatal gyakorlásától.

Dodik október 30-án Orbán Viktort és feleségét látta vendégül. A boszniai szerb politikus akkor azt írta a rakijázós fotó mellé, hogy az igazi barátság élethosszig tart. Orbán valóban jó barátnak bizonyult Dodik számára. A szeparatista-putyinista elnöknek, akit súlyos amerikai szankciók sújtanak, 45 milliárd forintos befektetést ígért oda a magyar ex-miniszterelnök 2023-ban, miután meghívta augusztus 20-ra Budapestre. Orbán szinte rögtön kiállt mellette akkor is, mikor egy év börtönre ítélték első fokon. Sőt, állítólag ennél többről volt szó. A VSquare információi szerint a TEK megpróbálta volna kimenekíteni Dodikot, ám az Egyesült Államok leleplezte az akciót.