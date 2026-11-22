Igor Dodikot, a boszniai szerb politikai életet több mint három évtizeden át meghatározó Milorad Dodik fiát jelölték vasárnap a boszniai Szerb Köztársaság új miniszterelnökének - közölte a Klix.ba hírportál.
A boszniai szerb entitás elnöke, Savo Minic a kormánykoalíció pártjaival folytatott egyeztetéseket követően jelentette be, hogy Igor Dodikot javasolja a kormány élére. A jelölt a Független Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) szervezési titkára, és az októberi választásokon szerzett először parlamenti mandátumot. A miniszterelnök-jelöltről a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje dönt.
Apját, Milorad Dodikot 2025 augusztusában jogerősen elítélték, mert nem hajtotta végre a boszniai nemzetközi főmegbízott utasításait. Az ítélettel megfosztották a Boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségétől, és 6 évre eltiltották a közhivatal gyakorlásától.
Dodik október 30-án Orbán Viktort és feleségét látta vendégül. A boszniai szerb politikus akkor azt írta a rakijázós fotó mellé, hogy az igazi barátság élethosszig tart. Orbán valóban jó barátnak bizonyult Dodik számára. A szeparatista-putyinista elnöknek, akit súlyos amerikai szankciók sújtanak, 45 milliárd forintos befektetést ígért oda a magyar ex-miniszterelnök 2023-ban, miután meghívta augusztus 20-ra Budapestre. Orbán szinte rögtön kiállt mellette akkor is, mikor egy év börtönre ítélték első fokon. Sőt, állítólag ennél többről volt szó. A VSquare információi szerint a TEK megpróbálta volna kimenekíteni Dodikot, ám az Egyesült Államok leleplezte az akciót.
A horvátok arra készültek, hogy ha kell, feltartóztatják Dodikot és a TEK-et a határon. Ez súlyosan eszkalálta volna a helyzetet a térségben, Amerika nagyon kiborult.
Az akció terve miatt felháborodott az Egyesült Államok, és megfenyegette a Terrorelhárítási Központot.
A másodfokú ítélettel folytatódott a boszniai szerb elnök február óta tartó jogi-politikai drámája, ennek volt része az újabb budapesti útja. Vajon TEK-eseket kért magának? Bár a magyar kormány a szuverenitásvédelemmel dobálózik, valójában ő avatkozik bele mások belügyeibe.
Párizsból Milorad Dodik otthonába vezetett a volt miniszterelnök útja.
Ennyit fektetne be a magyar kormány a boszniai Szerb Köztársaságban.
Amíg a magyar miniszterelnök támogatásáról biztosította a boszniai Szerb Köztársaság elnökét, addig Washington határozottan elítélte, amiért veszélyezteti a térség biztonságát.