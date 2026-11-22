„Ő kicsoda? A barátom”

– üdvözölte Donald Trump Vlagyimir Putyint a négyszemközti találkozójuk előtt Sencsenben. (A történelmi hármas csúcs történelminek nem nevezhető eredményeit ebben a cikkben értékeltük.)

Saját „frappáns” mondása annyira megihlethette Trumpot, hogy barátom felirattal összebújós képet posztolt magáról és Vlagyimir Putyinról a Truth Socialra:

Volodimir Zelenszkijt a CNN kérdezte Trump kijelentésésől. Zelenszkij az interjúban azt mondta, az amerikai elnök maga dönti el, hogyan nevezi Putyint, de „számunkra ő ellenség… számunkra ő egy gyilkos”.

„Azt gondolom, hogy a világon a legtöbben gyilkosnak tartják, mert gyilkol – egyébként éjjel-nappal gyilkol” – mondta a CNN-nek. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy ha Putyinról barátként beszélnek, az azt jelenti, hogy „nem helyeznek rá elegendő nyomást”.

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Pénteken Trump a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, Putyin „szeretné befejezni a háborút”. Ekkor ismét megerősítette, hogy barátjának tartja az orosz elnököt, ugyanakkor arról nem akart nyilatkozni, hogy Putyin az Egyesült Államok barátja-e.

Az összebújós képet mindenesetre Zelenszkij kijelentése és a további kritikus kommentárok után posztolta szombaton késő este.