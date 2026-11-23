Az Európai Unió javasolja, hogy tiltsák ki az orosz sportolókat a területéről – jelentette be hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Oroszországgal szembeni új szankciós csomag részeként. „A sportesemények nem szolgálhatnak a propaganda színteréül” – fogalmazott videóüzenetében Von der Leyen, hozzátéve, hogy javasolja a hivatalos orosz jelképek megjelenítésének betiltását is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök virágcsokrot ad át Alija Musztafina orosz tornász olimpiai bajnoknak, miután a Kremlben tartott ünnepségen – amelyen a Rióból hazatért orosz olimpiai érmeseket tüntették ki – a Becsületrenddel tüntette ki őt. 2016. augusztus 25-én, Moszkvában. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az ukrajnai háború 2022. februári kitörése óta kizárt orosz sportolók visszaengedését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szorgalmazza, s ennek már több sportág nemzetközi szövetsége szabadon vagy korlátolt formában eleget tett, igaz, ellenzők is akadnak nagy számban. A tiltakozás attól kapott új erőre, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) október 30-án úgy döntött, hogy az orosz jégkorongosokat kötelező visszahelyezni a világbajnoki mezőnybe.

Először Kanada jelezte, hogy nem teljesíti a CAS, illetve a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) határozatát, és nem ad vízumot a december 26-án rajtoló junior vb-re az oroszoknak. Az első hokis vb, amelyet az Európai Unióban rendeznek, a január 8-16-i csehországi női ifjúsági világbajnokság, melynek a mezőnyében a magyarok is ott lesznek. Csakhogy a csehek sem engedélyeznék az oroszoknak a szereplést, és Petr Macinka külügyminiszter, valamint Lubomír Metnar belügyminiszter a múlt héten arra kérte az európai uniós kollégáit, hogy ők se adjanak olyan vízumot az orosz jégkorongozóknak, amely lehetővé tenné számukra az EU-ban rendezendő sporteseményeken való részvételt. (via MTI)