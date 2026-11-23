Gianni Infantino. Nem járt volna rosszul. Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

Amikor úgy tűnt, hogy némileg csillapodtak az indulatok, amiket Gianni Infantino FIFA-elnök titkos tervének kiszivárgása okozott a világbajnokságok jogainak értékesítéséről, újabb bomba robbant. Az Athletic ugyanis megszerzett egy, az ügylet üzleti részleteit taglaló, eddig ismeretlen dokumentumot, aminek a hitelességét az Infantino által az ügyletbe bevonni kívánt amerikai befektetési alap megerősítette

Ezek a tervezetben olvasható legizgalmasabb pontok:

Az Infantino által elképzelt FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű céget, amibe a Thrive Capital nevű, versenyeztetés nélkül kiválasztott, Donald Trump vejének testvére által vezetett alap szállt volna be a FIFA mellé, 8 év elteltével tőzsdére tervezték vinni.

A cégvezetés ösztönzésére busás bónuszrendszert találtak ki. Aminek az volt az kiindulópontja, hogy a céget, ki tudja, milyen alapon, indításként 20 milliárd dollár értékűre becsülték. A terv az volt, hogy minden olyan alkalommal, amikor ha a cégérték ehhez képest képest 1 milliárddal nő, a vezetők között speciális részvénycsomagot osszanak ki, aminek az értéke alkalmanként elérhette volna az 50 millió dollárt. Annak a fényében, hogy a FIFA-nak csak a 2026-os világbajnokság közel 9 milliárd dollárt hozott a konyhára, az elmúlt négyéves ciklus meg összesen 15 milliárdot, életszerű gondolat, hogy a vezetők 100 millió dolláros nagyságrendű bónuszon osztozhattak volna rövid időn belül. A dokumentumok nem részletezik, hogy pontosan mekkora körre terjedt volna ki ez a lehetőség. De azt igen, hogy az FFE vezető testülete a hétfős igazgatóság lett volna, amibe a FIFA 4 tagot delegált volna, köztük a szervezet elnökét- aki most Infantino - és főtitkárát is.

Eddig az sem volt ismert, hogy a cég megalapításakor maga is a FIFA is belerakott volna a közös kalapba 1,5 milliárd dollárt a működési költségekre.

Az újonnan publikált papírokban az is szerepel, hogy az új cégbe, ami 96 évre kapta volna meg az összes vébé jogait, idővel állami pénzalapok is befektethettek volna.