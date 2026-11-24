„Most egy levelet viszek majd Önnek, ebben a levélben leírtuk, hogy miért ne írja alá a sport-összeférhetetlenségi törvényt” – így kezdi kedden kora délután közzétett videóját Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, a kedden elfogadott lex Kubatov névadója, a Fidesz volt parlamenti képviselője, alelnöke és pártigazgatója. A kedden 140 igen, 49 nem szavazattal elfogadott törvény értelmében ugyanis politikusok nem lehetnek elnökök ötszáz igazolt sportolónál nagyobb sportegyesületnél. (A videóból úgy tűnik, hogy azt még a parlamenti szavazás előtt rögzítették.)

Nemcsak a maga nevében, hanem az FTC nevében is viszi, egy 127 éves közösség nevében, mondta a videóban Kubatov, aki szerint a törvényjavaslat súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, és „ezt most nem indulatból mondom, ezt a jog nyelvén mondom”.

Szerinte a javaslat szükségtelenül és aránytalanul korlátozza az egyesülési jogot, a személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget. Kubatov szerint a szabályozás, aminek értelmében a törvény hatályba lépése után ő már nem lehetne az FTC elnöke, „visszamenőleges hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit”.

Többször hivatkozik az Alaptörvény 8. cikkében lévő egyesülési jogra, beszél arról, hogy a jogállam „egyik alapköve a jogbiztonság, az, hogy a szabályok kiszámíthatóak, hogy nem lehet őket utólag, politikai érdekek mentén átírni”.

Ahogy mondtam, Kubatov Gábor 2026-ig, a NER teljes tizenhat évében a Fidesz prominens szereplője, parlamenti képviselője, alelnöke, pártigazgatója volt.

A videója szerint egyébként „ez az ügy messze túlmutat a Ferencvároson, minden magyar sportegyesületről szól” (nem, ahogy írtuk, csak az ötszáz fő fölöttiekről), és „ha ma a politika eldöntheti, ki vezetheti a Ferencvárost, holnap bármelyik közösségről eldöntheti ugyanezt”.

A végén érzelmi húrokat is penget, onnan, hogy a törvény olyan precedenst teremt, ami az egész magyar sport autonómiáját veszélyezteti, eljut a videó végére a kommunista diktatúráig, amikor elvették a klub nevét és piros-fehérre cserélték a zöld-fehér színeit. A videót ezzel fejezi be: