Nem igazán tudom, hogyan kéne politikailag korrekt módon beszámolni egy olyan hírről, hogy két tucat törpe termetű ember tömegverekedésbe keveredett. Pedig tényleg ez történt: a Marokkóban tartott 2026-os Törpe Futball-világbajnokságon esett egymásnak a kolumbiai és marokkói focicsapat a pályán, miután 1-1-re ikszeltek.

A goal.com híradása szerint a döntetlen után mindkét csapat tagjai ütve-rúgva estek egymásnak, óriási káoszt okozva a pályán. Alább a videó a hajmeresztő bunyóról:

A bajnokság szervezői egyelőre nem jelentették be, milyen szankciókat terveznek a csapatok bunyós tagjai ellen. A 16 ország csapatainak szereplésével zajló torna november 30-ig tart.