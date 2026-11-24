Ungváron a háborúban elhunyt ukrán katonák előtt adózó, Volodimir Zelenszkijjel közös koszorúzással indult, Beregszászon tárgyalással, kórház- és iskolalátogatással, rövid röplabdázással, majd sajtótájékoztatóval folytatódott Magyar Péter kárpátaljai látogatása. A sajtótájékoztatón sokszor hangzott el, hogy új szakaszába léphet az eddig igen rideg magyar-ukrán kapcsolat, Magyar Péter azt mondta, hogy végre megállították ezt a teljesen felesleges politikai eszkalációt, Zelenszkij arról beszélt, hogy a korábbi magyar politikai elit részéről nem kapták meg a tiszteletet és az embereket ellenük hangolták. Most elkezdenek dolgozni a mindkét fél számára hasznos jószomszédi viszonyon, miközben Magyar az ukrán elnök mellett állva is kitartott amellett, hogy az EU-tagországoknak meg kell őrizniük azt a szabadságukat, hogyan támogatják Ukrajnát, a kötelező közös hitelfelvételt nem támogatja. A sajtótájékoztatóról részletesen itt írtunk.

A 444 újságírója, Zalavári Noémi részt vett az úton, szigorú biztonsági intézkedések betartása mellett, többször is bejelentkezett. Lehetősége volt kérdezni is. Visszatért arra, amikor Magyar Péter a parlamentben szeptemberben arról beszélt, hogy meghívták ugyan Magyarországot a Zelenszkij elnök által életre hívott Kárpáti Nyolcak első találkozójára, de nem lettünk tagjai a kezdeményezésnek. (Ezt az ügyet terhelte meg, hogy a Mol és az ukrán Naftohaz tárgyalásokat kezdett magyarországi tárolóhelyek kialakításáról az ukránok számára. Ebből előbb belpolitikai vita lett, majd kommentháború indult a magyar és az ukrán kormány között.) Azt kérdeztük, hogy mi volt a Magyar által említett ok, elhárult-e, és csatlakozunk-e a Kárpáti Nyolcakhoz.

„A tett az első, a szó a második, nagyon fontos a bizalom felépítésén, hogy lássuk az eredményeket. És most, hogy látjuk az eredményeket, teljesen más a leányzó fekvése, mint volt akár júniusban, akár szeptemberben” – mondta Magyar. Szerinte a Kárpáti Nyolcaknál volt egy félreértés, akkor azt mondta, hogy ha az embert meghívják, még nem biztos, hogy tagja valaminek. Mivel eddig egy találkozója volt csak a K8-nak, ez még csak ismerkedés, témafelvetés volt, lesz még több, Magyarországnak és a közép-európai országoknak abszolút érdeke, hogy gazdaságilag, infrastrukturálisan, energetikailag együtt működjenek. Rengeteg formáció van, mint például a Visegrádi Négyek. Ez a Kárpáti Nyolcak egy újabb formáció. Minél több ilyen együttműködés van Európában, annál prosperálóbb, annál biztonságosabb Európában fogunk élni. Természetesen ha ez egy jövőbe mutató, tartós gazdasági platform lesz, akkor Magyarországnak ott a helye, hiszen ez például infrastrukturális fejlesztéseket jelent, közös üzleteket jelent, és ez mindkét nép és az összes környező nép számára előnyös.

A másik kérdésünk az volt, hogy rendszeresek lesznek-e a Magyar-Zelenszkij találkozók. Erre az ukrán elnök azt mondta, hogy a magyar féltől függ, hogy megy-e Budapestre, ha meghívják, megtárgyalják. Magyarral beszéltek a K8-ról, az jó az üzleti szférának, gazdasági, logisztikai, biztonsági, turisztikai, kulturális szempontból, sok együttműködés kell. Aztán Zelenszkij visszatér a látogatásra, és mosolyogva megjegyezte, hogy ő a magyar miniszterelnök helyében a kölcsönösség jegyében meghívná magát Budapestre. Magyar erre úgy reagált: tisztelettel meghívja, akár Budapestre, akár más részeire Magyarországnak, ha Zelenszkij ideje engedi.