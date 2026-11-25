Létszámcsökkentést lengetett be Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésére benyújtott előterjesztésében. Ezt írta:

„A Fővárosi Önkormányzat 2027-ben – a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 3/2026-10-01/FKT határozatában foglalt javaslatra is figyelemmel – a működési kiadásait a 2026. évhez képest legalább 20 milliárd forinttal csökkenteni fogja. A működési kiadások csökkentése keretében szükséges a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) személyi jellegű kiadásainak egymilliárd forinttal való csökkentése is, amely a Hivatalban foglalkoztatottak számának csökkentésével, létszámracionalizálással valósítható meg.”

Az előterjesztésből kiderül: összesen százzal csökkentenék az álláshelyek számát.

A Hivatal idén november 1-jén 1071 álláshelyen összesen 1035 főt foglalkoztatott, így a létszámcsökkentés egy részét a tartósan, azaz több mint 3 hónapja betöltetlen álláshelyek megszüntetésével oldanák meg. Ez 36 helyet jelent.

Így is marad 64, amit máshogyan kell megoldani. Pontosabban 65, a tartósan betöltetlen álláshelyek közül ugyanis egyet biztosan fenn kell tartani: a főpolgármester-helyettesét (ez a pozíció 2024 óta üres).

Ezzel kapcsolatban az előterjesztésben a főpolgármester úgy fogalmazott: „az egyes szervezeti egységek feladatellátásának racionalizálásával, a feladat kevesebb munkatárssal való ellátásával, az így nem feltétlenül szükséges álláshelyeken foglalkoztatottak esetén a foglakoztatási jogviszony megszüntetésével valósítható meg”.

Összességében ez így nagyjából 6 százalékos leépítést jelent.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a létszámcsökkentés miatti felmentés esetén a jogszabályban előírt felmentési idő és végkielégítés jár az érintetteknek, „amelynek összegét a 2027. évi költségvetésben is tervezni kell, ami szintén szükségessé teszi az intézkedés elrendelését és végrehajtásának mihamarabbi megkezdését.”

A főpolgármester úgy fogalmazott:

„A létszám csökkentése mellett a Hivatalban számos olyan fejlesztés és szervezési intézkedés van folyamatban, amelyek megvalósítása a munkavégzés hatékonyságát javítja, és kevesebb munkatárs foglalkoztatása esetén is a feladatellátás színvonalának megtartását, javítását teszi lehetővé.”

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a 444 kérdésére elmondta:

a létszámcsökkentéssel nagyjából 1 milliárd forintot tud megtakarítani a főváros.

Adódhat a kérdés, hogy honnan bocsát el ennyi embert a Hivatal. A főigazgató kérdésünkre azt mondta: elsősorban olyan álláshelyeket szüntetnének meg, amelyeket digitalizációval ki lehet váltani, emellett átnézték a főváros cégeit is, ott azonban munkaerőhiány van, közszolgáltatások esetén (idősgondozás, köztisztasági és közrendészeti feladatok stb.) pedig semmiképp sem akarnak funkciót csökkenteni.

Felmerülhet, hogy az egyes frakciók és bizottságok munkatársainak körét is érinti-e a létszámleépítés. Ezzel kapcsolatban Kiss Ambrus jelezte: ilyen csak akkor fordulhatna elő, ha a frakciók maguk tennének javaslatot az SZMSZ módosítására, ami rögzíti, hogy a közgyűlési frakcióknak és a bizottságoknak hány munkatársa lehet.

A főpolgármesteri előterjesztésre a Fővárosi Közgyűlésnek is rá kell még bólintania, anélkül ilyen mértékű leépítést nem lehet lebonyolítani.

Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés egy 2026. februári ülésén Fotó: Kristóf Balázs/444

A főigazgató kiemelte: egyeztetett a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével, és abban állapodtak meg, hogy célzott támogatási rendszerrel segítik az elbocsátandó munkavállalókat, akik segítséget kérnek: egyrészt megvizsgálják, hogy a Budapest-családon belül máshol nem tudnak-e elhelyezkedni, másrészt a Fővárosi Álláskeresési Iroda is nyújt nekik segítséget, emellett egyéb szolgáltatásokkal (képzések, átképzések, pszichológiai tanácsadás stb.) is igyekeznek megkönnyíteni számukra a kényszerű váltást.

Összességében látszik, hogy a főváros a létszámleépítésekkel 1 milliárdot spórol, emellett a főigazgató tájékoztatása szerint a kamatkiadások csökkentésével további 5 milliárdot takarítanának meg. Ez még mindig messze van a 20 milliárdtól, de Kiss Ambrus szerint a regionális BKK kialakításával, amibe felerészben beszáll az állam is, a főváros kevesebbet költ majd annak fenntartására, ezen is tudnak majd valamennyit spórolni. Egyelőre azt, hogy ezenfelül hol tudnának még költségeket csökkenteni, nem árulta el.

A Fidesz egyébként a budapesti vészhelyzet megállapításáról szóló előterjesztésében arra tett javaslatot, hogy a 20 milliárdos vállalás teljesítéséből 10 milliárd legyen működésikiadás-csökkentés, „további 10 milliárd forint pedig a közbiztonsági cselekvési terv végrehajtására fordított, a jelenlegi közbiztonsági, szociális, rendészeti és köztisztasági előirányzatokon felüli, elkülönítetten ellenőrizhető többletráfordításként legyen elszámolható”.

Miért kell spórolni?

Október 1-jén tartotta meg első ülését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), ezen rögvest egy sor dologról meg is állapodott a főváros és a kormány.

Többek közt arról, hogy

a kormány egyszeri, 120 milliárdos támogatást nyújt a fővárosnak, ha a főváros eláll azoktól a perektől, amiket még az előző kormány idején indított a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben;

cserébe a főváros vállalta, hogy az ideihez képest jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre működési kiadásaiban, emellett a kormány költségvetési felügyelőt rendel Budapesthez.

A 120 milliárdos egyszeri támogatás sokáig nem parkolhatott a főváros bankszámláján, ugyanis nyomban be kellett belőle fizetniük 90 milliárdot szolidaritási hozzájárulás címén (technikailag úgy nézett ki a dolog, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegét át sem utalták).

Cserébe azt már Karácsony is jelezte az FKT első ülése után tartott sajtótájékoztatón, hogy az egyszeri támogatás a szolidaritási hozzájárulás befizetése mellett arra lesz elég, hogy néhány ki nem fizetett számlát rendezni tudjanak, de anyagi nehézségeiket ez hosszú távon nem oldja meg. Azt is hozzátette, nehéz lesz jövőre 20 milliárdot még megtakarítaniuk.

Akkor ez volt a mondás:

„Ennek a jelentős részét a városvezetés szerint meg tudják majd oldani azzal, hogy a stabil, kiszámítható fejlődési pályára állva nem kell olyan pénzügyi eszközöket alkalmazniuk, amik rövid távon nagyon komoly kamatkiadással bírnak.”

Nagy kérdés volt, hogy az előzetes ígéretek után végül mennyivel csökkenti Budapest esetében a kormány a szolidaritási hozzájárulás mértékét. Jelen tudásunk szerint a jövő évi költségvetés tervezetében az szerepel, hogy az eddigi 97 milliárd helyett 77 milliárdot kell majd befizetni. Leütve persze semmi nincs még, a jövő évi költségvetés valamikor december közepén véglegesedik.

Az FKT ülése után Vitézy Dávid azt is mondta, hogy a kormány garanciákat akar látni a főváros pénzügyi stabilitására, ezért döntöttek arról, hogy 20 milliárdot meg kell takarítaniuk. Emellett a főváros kap egy felügyelőt a kormánytól, aki ellenőrizni fogja a budapesti költségvetést.

A főváros még szeptember 1-jén anyagi nehézségeire hivatkozva létszámstopot hirdetett, arra hivatkozva, hogy biztosan meglegyen a bérkifizetések fedezete, amíg nem születik megállapodás a kormánnyal az anyagi helyzet rendezésére.

A Fővárosi Önkormányzat és a hozzá tartozó intézményrendszer egyhavi bérköltsége több mint hárommilliárd forint.