A Telex kérdésére Bátki Pál, Matolcsy György ügyvédje tisztázta: Matolcsy György hajlandó személyesen megjelenni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság nyilvános ülésén, ha biztosítják, hogy a meghallgatással összefüggésben nem sérül az emberi méltósága és az ártatlanság vélelme. Bátkit azért kereste meg a Telex, mert kedden Csőszi Attila, a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság tiszás elnöke felvetette, hogy az egész bizottság vonuljon ki a börtönbe és ott hallgassák meg az egykori bankelnököt. Az ügyvédje szerint azonban erre semmi szükség.

A Matolcsy Györgyöt szállító rendőrautó megérkezik a Nagy Ignác utcai börtönhöz. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Matolcsy ügyvédje azt kéri, hogy a büntetés-végrehajtási intézet egyedileg mérlegelje, fennáll-e olyan konkrét biztonsági kockázat, amely indokolja a bilincs vagy a vezetőszár használatát. Ha nem lehet észszerűen számítani arra, hogy Matolcsy megszökik vagy rátámad valakire, akkor azt javasolja, ezek nélkül kísérjék a parlamentbe, és a meghallgatáson is így vehessen részt.

„Ha a büntetés-végrehajtás mégis elengedhetetlennek tartja valamelyik eszköz használatát, akkor a volt jegybankelnök megjelenésének feltétele, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra felvételek arról, ahogyan bilincsben vagy vezetőszáron kísérik” – válaszolt a Telexnek Bátki. Szerinte ez nem Matolcsy György személye miatt fontos feltétel, hanem mert ezek betartása „minden gyanúsított esetében emberi jogi minimum”.

Matolcsy Györgyöt október 21-én vették őrizetbe, két nappal később a bíróság elrendelte a letartóztatását. A volt jegybankelnököt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.

A Matolcsy vezette jegybank alapítványaiba kiszervezett több száz milliárd forintnyi közvagyon jelentős része egy céghálózaton keresztül végrehajtott befektetések során veszett oda, az ügyben tavaly márciusban tett feljelentést az Állami Számvevőszék. A Matolcsy letartóztatásához vezető konkrét ügyletet tavaly áprilisban tártuk fel: az ügyészség szerint Matolcsy a jegybankelnöki mandátuma lejárta előtt egy színlelt kölcsönszerződéssel próbálta átjátszani az alapítványi vagyon feletti rendelkezési jogot fia üzleti körének. Matolcsy Ádám ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.