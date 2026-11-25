A Telex kérdésére Bátki Pál, Matolcsy György ügyvédje tisztázta: Matolcsy György hajlandó személyesen megjelenni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság nyilvános ülésén, ha biztosítják, hogy a meghallgatással összefüggésben nem sérül az emberi méltósága és az ártatlanság vélelme. Bátkit azért kereste meg a Telex, mert kedden Csőszi Attila, a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság tiszás elnöke felvetette, hogy az egész bizottság vonuljon ki a börtönbe és ott hallgassák meg az egykori bankelnököt. Az ügyvédje szerint azonban erre semmi szükség.
Matolcsy ügyvédje azt kéri, hogy a büntetés-végrehajtási intézet egyedileg mérlegelje, fennáll-e olyan konkrét biztonsági kockázat, amely indokolja a bilincs vagy a vezetőszár használatát. Ha nem lehet észszerűen számítani arra, hogy Matolcsy megszökik vagy rátámad valakire, akkor azt javasolja, ezek nélkül kísérjék a parlamentbe, és a meghallgatáson is így vehessen részt.
„Ha a büntetés-végrehajtás mégis elengedhetetlennek tartja valamelyik eszköz használatát, akkor a volt jegybankelnök megjelenésének feltétele, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra felvételek arról, ahogyan bilincsben vagy vezetőszáron kísérik” – válaszolt a Telexnek Bátki. Szerinte ez nem Matolcsy György személye miatt fontos feltétel, hanem mert ezek betartása „minden gyanúsított esetében emberi jogi minimum”.
Matolcsy Györgyöt október 21-én vették őrizetbe, két nappal később a bíróság elrendelte a letartóztatását. A volt jegybankelnököt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.
A Matolcsy vezette jegybank alapítványaiba kiszervezett több száz milliárd forintnyi közvagyon jelentős része egy céghálózaton keresztül végrehajtott befektetések során veszett oda, az ügyben tavaly márciusban tett feljelentést az Állami Számvevőszék. A Matolcsy letartóztatásához vezető konkrét ügyletet tavaly áprilisban tártuk fel: az ügyészség szerint Matolcsy a jegybankelnöki mandátuma lejárta előtt egy színlelt kölcsönszerződéssel próbálta átjátszani az alapítványi vagyon feletti rendelkezési jogot fia üzleti körének. Matolcsy Ádám ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
„A magyar embereknek joguk van tudni, mi történt a több száz milliárd forintnyi közvagyonnal. Ha kell, házhoz visszük a kérdéseket” – mondta Csőszi Attila.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.
A nyomozás során szükségessé vált a meghallgatásuk. A bíróság nem találta aránytalannak az elfogatóparancs kiadását.
Kérdésünk az Állami Számvevőszék közölte: vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. A terjedelmes ÁSZ-jelentésből úgy tűnik, több százmilliárdos közpénzvagyont égetett el a mára a fizetésképtelenség szélére sodródott MNB-alapítvány és annak vagyonkezelője.