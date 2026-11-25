Az Egyesült Államok szerdán várhatóan bejelenti, hogy új vámokat vet ki több országra, értesült a BBC.

Az új importvámok az Egyesült Államok számos legnagyobb kereskedelmi partnerét érintenék, köztük Kínát, az Európai Uniót és Japánt. Összesen legalább 14 országot és más joghatóságot érintenének az intézkedések.

A lépésre a Fehér Ház úgynevezett „301-es szakasz” alapján indított vizsgálatát követően kerül sor. A vizsgálat márciusban indult, miután az amerikai legfelsőbb bíróság jogellenesnek nyilvánította Donald Trump elnök korábban bevezetett vámjait. Trump elnökségének egyik meghatározó gazdaságpolitikai eszközévé tette a vámokat, azzal érvelve, hogy azok fellendítik az amerikai feldolgozóipart és munkahelyeket teremtenek. Az elnök világszerte megdöbbenést váltott ki, amikor 2025 áprilisában, nem sokkal a Fehér Házba való visszatérése után átfogó vámintézkedéseket jelentett be az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szemben.

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Bár a vámokat később eltörölték, Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő akkor azzal érvelt, hogy a külföldi túltermelés ellehetetleníti az amerikai feldolgozóipart, és visszafogja a beruházásokat.

Az új vámintézkedések értelmében az országokra eltérő importvámok vonatkoznának, attól függően, hogy korábban milyen megállapodásokat kötöttek Trumppal.

A bejelentés várhatóan tovább növeli a feszültséget az Egyesült Államok és Kína, a világ két legnagyobb gazdasága között, amelyek továbbra is kereskedelmi vitában állnak egymással.

Annak ellenére, hogy Trump a múlt héten találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a két félnek még nem sikerült teljesen rendeznie a nézeteltéréseit. A jelenleg érvényben lévő ideiglenes megállapodás január 10-én jár le.

A sencseni csúcstalálkozó előtt az Egyesült Államok azzal vádolta Kínát, hogy nem teljesíti maradéktalanul a 2025 októberében, Dél-Koreában kötött megállapodás feltételeit. Washington szerint Peking elmaradt a vállalásai teljesítésétől, „különösen a mezőgazdasági termékek vásárlása, a ritkaföldfémek és más kritikus fontosságú ásványi nyersanyagok tekintetében”.

Kína ugyanakkor kedden korábban január 27-ig meghosszabbította a kritikus fontosságú ásványi nyersanyagok, köztük a gallium, a germánium és az antimon exporttilalmának felfüggesztését. A tilalom egyébként pénteken lépett volna életbe.