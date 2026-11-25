A mesterséges intelligenciával foglalkozó nagy technológiai cégek részvényei szerdán vesztettek értékükből, az Nvidia és az Anthropic papírjai meredeken zuhantak a korai kereskedésben. Más nagy technológiai vállalatok – köztük az Amazon, a Tesla és a SpaceX, a Microsoft, valamint a Meta – részvényei is estek. Ezzel együtt mindhárom fő amerikai tőzsdeindex csökkent, a technológiai szektor által dominált Nasdaq közel négy százalékot veszített értékéből.

A BBC ezeket az eseményeket említi a folyamat okaként:

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A fő kérdés most az, hogy a mesterséges intelligenciába fektetett hatalmas összegek végül megtérülnek-e. „Úgy tűnik, ezek a cégek egymásra próbálnak licitálni abban, hogy mennyi pénzt költenek, de meg kell mutatniuk, hogy ez meg is éri – és itt mondja azt a Wall Street, hogy nem tudom” – mondta Todd Schoenberger, a CrossCheck Management befektetési igazgatója.

Az aggodalmak ellenére a mesterséges intelligenciába irányuló befektetések várhatóan meghaladják az 1 billió dollárt 2026-ban a Goldman Sachs befektetési bank szerint, amely úgy véli, a technológia jövőre is az „üzleti beruházások növekedésének meghatározó motorja” marad.