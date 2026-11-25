Szerdán új vámjavaslatokkal állt elő az Egyesült Államok kormánya. Az, hogy Trumpék új vámokat jelentenek majd be, borítékolható volt, miután az amerikai legfelsőbb bíróság jogellenesnek nyilvánította a korábban bevezetett vámokat. Márpedig Trump elnökségének egyik meghatározó gazdaságpolitikai eszközévé tette a vámokat, azzal érvelve, hogy azok fellendítik az amerikai feldolgozóipart és munkahelyeket teremtenek.

A szerdán bejelentett vámok a következő országokat érintik: Kína, az Európai Unió, Szingapúr, Svájc, Indonézia, Malajzia, Kambodzsa, Thaiföld, Korea, Vietnám, Tajvan, Banglades, Japán és India. Közülük Kínára vetik ki a legmagasabb, „akár” 40 százalékos vámokat, míg Vietnámra akár 35 százalékos vám vár, a többi országot pedig 25 százalékos vagy 20 százalékos vámmal sújtották.

A bejelentés várhatóan tovább növeli a feszültséget az Egyesült Államok és Kína, a világ két legnagyobb gazdasága között, amelyek továbbra is kereskedelmi vitában állnak egymással. Annak ellenére, hogy Trump a múlt héten találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a két félnek még nem sikerült teljesen rendeznie a nézeteltéréseit. A jelenleg érvényben lévő ideiglenes megállapodás január 10-én jár le. (BBC)