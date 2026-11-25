Válságos állapotban szállítottak kórházba egy fiatal lányt, aki kedden késő este szenvedett súlyos vasúti balesetet Mezőkövesden – írja a Boon.hu.

A kép csak illusztráció. Fotó: Róka László/Róka László

A lap információi szerint a lány a mezőkövesdi állomáson szállt le az InterCityről, a vonat ajtaja azonban odacsukta a táskáját. Az elinduló szerelvény így magával vonszolta a lányt. A helyszínre rendőrök és több mentőegység is érkezett, a lányt több életmentő beavatkozás után, válságos állapotban szállították kórházba – közölte a lappal az Országos Mentőszolgálat. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indított eljárást. A MÁV kedden este még arról számolt be, hogy egy lány kiesett a Keleti pályaudvarról 18:25-kor Kassára, illetve közvetlen kocsikkal Sátoraljaújhelyre indult Hernád-Zemplén InterCityből. A Boon.hu információi szerint azonban a baleset már azután történt, hogy a lány leszállt a vonatról.

A helyszínelés idejére leállították a vasúti közlekedést Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között, ami jelentős fennakadásokat okozott a Budapest–Miskolc vonalon. A korlátozásokat szerda hajnalban feloldották, azóta a teljes vonalon helyreállt a közlekedés.