Kim Dzsongun a Szongdovon gyerektáborban Fotó: KNS/AFP

„A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság külügyminisztériuma nemkívánatos személynek nyilvánította a svájci diplomáciai képviselet vezetőjét, és felszólította, hogy 48 órán belül hagyja el az országot” - írta az állami hírügynökség.

Svájc azon kevés nyugati országok egyike, amelynek képviselete van Észak-Koreában. Ignazio Cassis svájci külügyminiszter október végi phenjani látogatásakor - mely 2003 óta az első volt - felvetette a két főváros közötti politikai párbeszéd újraindítását, és október 19-e óta működik is ott egy képviselet. Az országnak korábban már volt egy „együttműködési irodája” Észak-Koreában, de azt 2020-ban, a Covid-19-járvány idején bezárták.

De az óvatos közeledést megakasztotta, hogy Svájc szankciókat vetett ki a Szongdovon Nemzetközi Gyermektáborra. Ezt a tábort azzal vádolják, hogy hozzájárul ukrán gyermekek Oroszország általi manipulatív módon végzett neveléséhez. A tábor ellen az Európai Unió, valamint az Egyesült Királyság is szankciókat vezetett be, külföldi vagyonát befagyasztották, vezetőinek pedig megtiltották az utazást Svájcba

– egy olyan országba, ahol az észak-koreai hatalom magas rangú tisztségviselői szívesen taníttatják gyermekeiket.

Pak Hjonszü, az észak-koreai külügyminisztérium európai osztályának főigazgatója „behívatta Sylvain Astiert, a svájci diplomáciai képviselet vezetőjét, és átadott neki egy emlékeztetőt (...), amelyben a képviselet bezárását követelt”. A svájci külügy azt hangsúlyozta, hogy szankciós politikája független a „diplomáciai iroda” újbóli megnyitásától, amelyet „univerzalista külpolitikánknak megfelelően” hajtott végre. Ennek „célja a párbeszéd csatornáinak fenntartása, beleértve azokat az államokat is, amelyekkel bizonyos kérdésekben nézeteltéréseink vannak.” (Reuters, MTI)