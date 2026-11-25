Egy nappal a Volodimir Zelenszkijjel való beregszászi találkozója után Magyar Péter szerda este arról számolt be Facebook-oldalán, hogy Ukrajna eleget tesz a magyar fél kérésének, és kész felgyorsítani a kárpátaljai magyarok nyelvi, kulturális és oktatási jogairól szóló megállapodások végrehajtását.

„Miért halogatnánk olyan intézkedéseket, amelyeket rövidebb idő alatt is végre tudunk hajtani, ha egyszer a szükséges jogi keretek már adottak?”

– mondta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán egy kijevi sajtótájékoztatón az Ukrinform tudósítása szerint.

Orbán Anita és Andrij Szibiha. Forrás: X

A megállapodások gyakorlati végrehajtása a keddi beregszászi találkozó egyik fontos témája volt. Magyar a közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy bár az ukrán törvényhozás már elfogadta a kárpátaljai magyarok helyzetét javító intézkedéseket, azoknak a mindennapokban is érvényt kell szerezni. Példaként említette, hogy a kárpátaljai magyarok szabadon használhassák az anyanyelvüket, és akár a munkácsi várban is kérhessenek magyar nyelvű idegenvezetést.

Erről a két ország külügyminisztere, Orbán Anita és Andrij Szibiha külön is egyeztetett Beregszászon. Szibiha az X-en történelmi jelentőségűnek nevezte a keddi találkozót, amely szerinte a kisebbségi jogoktól Ukrajna uniós csatlakozásáig számos kérdésben érdemi előrelépést hozott. A szerdai sajtótájékoztatón már a következő lépésekről is beszélt: a közeljövőben újabb találkozókat tartanak, és újraindítják a kétoldalú bizottságok munkáját. Mint mondta, a magyar közösség az ukrán társadalom része, így Ukrajnának is érdeke, hogy a kisebbségi jogok védelmében a legmagasabb európai normákhoz igazodjon.

A magyar kormány még június elején jelentette be, hogy sikerült átfogó megállapodásra jutnia Ukrajnával a kárpátaljai magyarok nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak rendezéséről. Kijev vállalásait az ország uniós csatlakozásához kidolgozott kisebbségi akciótervbe is beemelték, így azok teljesítése uniós elvárássá vált. Magyarország ennek nyomán hozzájárult az első csatlakozási klaszter júniusi megnyitásához, a továbbiak megnyitását azonban a kisebbségi jogok rendezéséhez kötötte.

A megállapodást követően hónapokig váratott magára a törvényi áttörés: az ukrán parlament végül október közepén fogadta el a kisebbségi nyelvű oktatásról szóló törvénymódosítást, amelyet azóta Zelenszkij is aláírt. A módosítás értelmében az EU valamelyik hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek szélesebb körben használhatják anyanyelvüket az oktatásban, iskoláik pedig bizonyos feltételek mellett nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphatnak.