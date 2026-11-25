Egyre több részlet derül ki a történelminek mondható ungvári Magyar-Zelenszkij-találkozóról, amelynek állomásairól tegnap több cikkben és videóban is beszámoltunk. A két politikus

előbb együtt megkoszorúzta a háborúban elesettek sírjait,

majd közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen Zelenszkij meghívatta magát Budapestre, Magyar pedig le is ütötte a felvetést,

ezek után pedig a hóesésben ellátogattak az ungvári Kossuth Lajos Líceumba, ahol még röpiztek is egy jót.

Ma pedig azt is megtudhattuk, ki milyen vásárfiával készült a találkozóra.

A csereberéről Magyar Péter számolt be a Facebook-oldalán. Az ukrán elnök egészen személyes ajándékkal készült: felkutatták az Őslakó című egykori kárpátaljai hetilap 1942. augusztusi számát, amelyben Magyar dédnagyapjának, Erőss Lajosnak a munkába állásáról adtak hírt.

„Egy igazi családi emlék” – írta az ajándékról Magyar, hozzátéve: „Mondanom sem kell, hogy milyen jelentősége van egy személyes ajándéknak a protokoll szerint.”

A miniszterelnök dédnagyapja a második világháború idején a Munkácshoz tartozó Oroszvég főjegyzőjeként dolgozott. Az Arcanum archívumából mi is előástuk a magát „Munkács harcos, jobboldali magyar hetilapjaként” meghatározó Őslakó szóban forgó számát, amelynek harmadik oldalán olvasható az Erőss Lajos munkába állásáról szóló hír. Külön érdekesség, hogy a címlapon éppen Horthy Miklós fiának, Horthy Istvánnak a halálhírét közölték, vastag gyászkeretben. (A kormányzó idősebbik fia 1942. augusztus 20-án, 37 évesen vesztette életét a keleti fronton, amikor bevetésre indulva lezuhant a repülőgépével.)

"Rokonszenves főjegyző" Forrás: Arcanum

1942. augusztus 23-i címlap. Forrás: Arcanum

A magyar delegáció két, a magyar–ukrán kapcsolatok történetéhez kötődő ajándékkal készült. Magyar Kopriva Attila kárpátaljai magyar festő munkácsi várat ábrázoló festményét, valamint Magyar Árpád István kijevi festőművész, restaurátor és kutató A magyarok Kijevben: a IX. századtól napjainkig – Fejezetek a magyar–ukrán kapcsolatok történetéből című könyvét adta át Zelenszkijnek.