Elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Magyar Péter ellen tett feljelentést, amit Ékes Ilona volt fideszes országgyűlési képviselő nyújtott be – közölte az MTI megkeresésére a Központi Nyomozó Főügyészség.
Ékes november 13-án zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt jelentette fel a miniszterelnököt. A Fidesz akkori közleménye szerint a feljelentést Varga Judit volt igazságügyi miniszternek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság előtt tett nyilatkozataira, valamint a sajtóban megjelent információkra és az egyéb rendelkezésre álló adatokra alapozta.
Varga a bizottság ülésén többek között azt mondta, hogy Magyar Péter lenézte őt, mert miniszteri hatalmát soha nem fordította saját céljaira, illetve otthon alázta és gyalázta, hogy „milyen debil szobanövény vagyok, hogy azt sem tudom, mi történik itt a városban és az országban”. Magyar először azzal reagált, hogy „most is, és a jövőben is igyekszem csak a szépre gondolni”, később azonban kommentháborúba keveredett volt feleségével a tartásdíjról.
Varga Judit többször is kitért a vizsgálóbizottsági meghallgatásán volt férjére. A miniszterelnök azt írta, ő igyekszik csak a szépre emlékezni.
Ékes Ilona zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségnél.
A miniszterelnök reagált a volt felesége megjegyzésére, amire Varga Magyar-idézettel válaszolt. Majd jöttek az átutalásról készült képernyőfotók.