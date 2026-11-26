Elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Magyar Péter ellen tett feljelentést, amit Ékes Ilona volt fideszes országgyűlési képviselő nyújtott be – közölte az MTI megkeresésére a Központi Nyomozó Főügyészség.

Ékes november 13-án zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt jelentette fel a miniszterelnököt. A Fidesz akkori közleménye szerint a feljelentést Varga Judit volt igazságügyi miniszternek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság előtt tett nyilatkozataira, valamint a sajtóban megjelent információkra és az egyéb rendelkezésre álló adatokra alapozta.

Fotó: Németh Dániel/444

Varga a bizottság ülésén többek között azt mondta, hogy Magyar Péter lenézte őt, mert miniszteri hatalmát soha nem fordította saját céljaira, illetve otthon alázta és gyalázta, hogy „milyen debil szobanövény vagyok, hogy azt sem tudom, mi történik itt a városban és az országban”. Magyar először azzal reagált, hogy „most is, és a jövőben is igyekszem csak a szépre gondolni”, később azonban kommentháborúba keveredett volt feleségével a tartásdíjról.