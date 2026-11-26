Fabó György is a gyanúsítottak között van a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert érintő büntetőeljárásban, amivel összefüggésben az NVVH 6,5 milliárdnyi készpénzt talált többek közt erdőkben elásva. A 24.hu információit Fabó ügyvédje megerősítette, de nyilatkozni nem akart. A lap információ szerint a hatóságok eddig még nem vették őrizetbe Fabót, letartóztatását vagy bűnügyi felügyeletét sem kezdeményezték. A Fővárosi Törvényszék szóvivőjének közlése szerint nem érkezett indítvány Fabó elleni kényszerintézkedésre.

Az NVVH által lefoglalt pénzek Seszták Miklós ügyében. Fotó: NVVH/Facebook

Ahogy azt korábban megírtuk, a területek, ahonnan az elásott 6,5 milliárdnyi készpénz egy része előkerült, nem Seszták Miklóshoz, hanem Fabó György vállalkozóhoz és volt feleségéhez, jelenlegi üzlettársához köthetők.

Fabó György Pál a Wolf Health Kft.-n keresztül közvetett tulajdonosa az elektronikai eszközöket forgalmazó BestByte Kft.-nek, ami az év elején csődközelbe került, és ideiglenes, korlátozott moratóriumot rendeltek el az érintett hitelezők egy részére, összesen 125 hitelezőre. A vállalkozót hosszú üzleti kapcsolat köti Seszták Miklóshoz: Fabó ügyvédi képviseleten, alapítványokon és közös üzleteken keresztül kapcsolódik a letartóztatott Sesztákhoz, és Mészáros Lőrinccel is közös bizniszt visz, illetve a számlagyáros ügyben is vádlott.